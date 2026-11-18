وتعني هذه التوقعات، التي صدرت بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي، أن نتائج جميع سباقات مجلس الشيوخ قد حسمت.

ومن المقرر أن يشغل الديمقراطيون 56 مقعدا من أصل 100 في المجلس الغرفة العليا للبرلمان اعتبارا من يناير المقبل، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين.

وكانت بيلتولا، المولودة في ألاسكا، قد مثلت الولاية سابقا في مجلس النواب حتى عام 2025، لتصبح أول امرأة من سكان ألاسكا يتم انتخابها لعضوية الكونغرس.

ومن المتوقع الآن أن تصبح أول شخصية من سكان ألاسكا تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ بالولاية.

وشهد السباق جدلا بسبب وجود مرشحين يحملان اسمين متشابهين إلى حد كبير، هما السيناتور الحالي دان إس. سوليفان، والوافد الجديد إلى الحياة السياسية دان جيه. سوليفان.

واتهم الجمهوريون الديمقراطيين باستقطاب المرشح الثاني سوليفان بهدف إرباك الناخبين وتقويض فرص فوز السيناتور الحالي. كما رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية بشأن هذه المسألة، لكن قاضيا اتحاديا رفضها قبيل الانتخابات بوقت قصير.

ويشار إلى أن ألاسكا ولاية تقع في أقصى شمال الولايات المتحدة وهي الأقل كثافة سكانية، إذ يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة.