وجاءت تصريحات روبيو أثناء مرافقته الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما كانا يستعدان لمغادرة العاصمة الفلبينية مانيلا، متوجهين إلى مدينة شنجن الصينية، لعقد اجتماعات مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف لدى الأميركيين بشأن طبيعة هذه الأعطال وأسبابها، قال روبيو: "ليس لدينا أي دليل على الإطلاق، ولا أي سبب يدفعنا للاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات تسعى إلى ارتكاب أعمال ضارة، سواء كانت مجموعات قرصنة إلكترونية، أو مجرمين، أو دولة أجنبية، أو أي جهة خبيثة من أي نوع"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

من جانبه، قلل الرئيس ترامب من أهمية سلسلة الانقطاعات والأعطال التي واجهها الأميركيون خلال الأيام الماضية.

وقال ترامب تعليقا على هذه الحوادث: "سيكون الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير".

وأضاف: "هذه هي الحياة. عندما تكون كبيرا وقويا، وتمتلك كل هذه الأموال، فإن أمورا من هذا القبيل تحدث. لا بأس، فالأمر طبيعي"، وفقما نقلت شبكة "أي بي سي".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات صباح الثلاثاء، خلال اجتماعه مع أعضاء مجموعة الحوار الأمني الرباعي "كواد"، في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وجاءت تصريحات روبيو وترامب في أعقاب سلسلة اضطرابات تقنية طالت قطاعات مختلفة، أبرزها توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة في 13 نوفمبر، إثر عطل في نظام الاتصالات التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، تسبب في إلغاء آلاف الرحلات وتأخير عشرات الآلاف الأخرى.

وامتدت الاضطرابات إلى خدمات شركة "مايكروسوفت"، بما فيها تعطل "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت" مع آلاف المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم من مساء الخميس الماضي وحتى صباح الجمعة.

كما تعطلت شبكة اتصالات شديدة السرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية لتبادل المعلومات داخليا، الثلاثاء، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن ستة مصادر مطلعة، فيما تعمل الوكالة على تحديد أسباب العطل ونطاقه.