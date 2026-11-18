وقال بايدن لنتنياهو خلال المكالمة: "لقد مررت بالجحيم. لا أستطيع أن أصف لك مدى تقديري لك ولكل ما مررت به".

وأضاف: "أعلم أننا اختلفنا في بعض الأحيان، لكنك تعلم... ما زلت أحبك يا صديقي".

وتابع الرئيس الأميركي السابق قائلا: "لا أعرف كيف تمكنت من تحمل كل ذلك.. في المرة المقبلة التي أعتقد فيها أنني أواجه مهمة صعبة، سأفكر فيك.. أنت رجل صالح.. وأنا معجب بك. لقد تطلب الأمر قدرا كبيرا من الشجاعة للقيام بما فعلته".

تناقض مع مذكرات بايدن

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقريرها أنه يبدو من الصعب التوفيق بين كلمات بايدن والتقييم الذي قدمه لنتنياهو في مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "عدني يا أميركا".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه، في مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة "نيوزويك"، اتهم الرئيس الأميركي السابق نتنياهو بأنه يمتلك "نزعات شبيهة بترامب"، وبأنه يعمل على "تطويع المؤسسات الديمقراطية لخدمة احتياجاته الشخصية".

وتحدث بايدن أيضا عن غياب الثقة بينهما، وانتقد محاولة نتنياهو إجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي.

وجرت المكالمة الأخيرة بين الزعيمين في 15 يناير 2025، وهو اليوم الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس".

وفي ذلك الوقت، وصف مسؤول رفيع في إدارة بايدن المكالمة بأنها "ودية للغاية"، بحسب ما نقلته شبكة "أي بي سي" الأميركية.

وأوضح المسؤول أن الزعيمين ناقشا المعاناة التي شهدتها المنطقة منذ هجمات السابع من أكتوبر، فضلا عن الظروف التي عاشها الرهائن خلال فترة احتجازهم.

وخلال المكالمة، ذكر نتنياهو بايدن بأن علاقتهما ومعرفتهما الشخصية تمتدان إلى 44 عاما.

وكان بايدن قد أمضى جزءا كبيرا من العام السابق في خلافات ومواجهات سياسية مع نتنياهو بشأن قرارات كانت لها تداعيات على الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء.

خلافات سبقت المكالمة الوداعية

في مارس 2024، دعا تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، متهما نتنياهو بتقديم بقائه السياسي على مصالح بلاده.

وأشاد بايدن بخطاب شومر، معتبرا أنه عبر عن مخاوف يتشاركها كثير من الأميركيين.

وبعد شهرين، أدى الخلاف بين بايدن ونتنياهو بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى إثارة تساؤلات حول استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

فقد حذر بايدن من أن الولايات المتحدة ستمتنع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا شنت هجوما عسكريا واسعا على مدينة رفح، التي كانت تؤوي أعدادا كبيرة من الفلسطينيين النازحين.

وكانت إدارته قد علقت بالفعل شحنة من القنابل بسبب مخاوف من استخدامها في تلك المنطقة.

خلاف بشأن مستقبل غزة وحل الدولتين

امتدت الخلافات بين بايدن ونتنياهو إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي ينبغي أن تعقب انتهاء الحرب.

إذ سعى بايدن إلى الدفع باتجاه حل الدولتين، في إطار اتفاق أوسع يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل وضمان اندماجها في المنطقة.

في المقابل، أصر نتنياهو على استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المناطق الواقعة غرب نهر الأردن، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تهدد بقاء إسرائيل.

ولم تقتصر الخلافات على مستقبل المنطقة، بل شملت أيضا الطريقة التي ينبغي لإسرائيل أن تخوض بها الحرب، ومستوى المخاطر التي يتعين عليها قبولها، والجهة التي تملك حق تحديد احتياجاتها الأمنية.

وكان بايدن يرى أن الدعم الأميركي لإسرائيل يمنحه مبررا للضغط من أجل إدخال تغييرات على السياسات الإسرائيلية.

أما نتنياهو، فكان مستعدا لمقاومة تلك الضغوط عندما يتعلق الأمر بقرارات يعتبرها ضرورية لأمن إسرائيل.

إشادة رغم الخلافات

بحلول موعد المكالمة الأخيرة، كان الزعيمان يدركان تماما مدى عمق الخلافات التي نشبت بينهما.

وقد أشار بايدن بنفسه إلى تلك الخلافات قبل أن يشيد بشخصية نتنياهو وشجاعته.

وهنا تكمن أهمية نص المكالمة الذي كشف عنه حديثا، إذ جاءت كلمات الإشادة في ختام العلاقة الرسمية بين الرجلين، بصفتيهما رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد سلسلة من المواجهات السياسية التي عاد بايدن لاحقا إلى سرد تفاصيلها في مذكراته.

وبذلك، يكشف النص عن جانب مختلف من العلاقة بين بايدن ونتنياهو، إذ عبر الرئيس الأميركي السابق عن تقديره الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها إليه لاحقا في كتابه.