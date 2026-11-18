وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن لانيف يشغل منصب القائم بأعمال رئيس أركان الجيش منذ أبريل الماضي، بعدما أطاح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالجنرال راندي جورج من المنصب دون إعلان أسباب إقالته.

ويأتي الترشيح بعد أشهر من الشكوك بشأن قدرة لانيف على حشد التأييد اللازم لتثبيته في مجلس الشيوخ، رغم الأغلبية الجمهورية الحالية.

وبحسب الصحيفة، تعارض السيناتورة الجمهورية جوني إرنست، عن ولاية أيوا، تعيين لانيف، وفقا لما أفاد به مسؤولون أميركيون في أغسطس الماضي.

وتربط إرنست، وهي عسكرية سابقة، علاقة صداقة بالجنرال المقال راندي جورج، الذي ينحدر أيضا من ولاية أيوا.

وفي أول تعليق على ترشيحه، قال لانيف في بيان إنه يشعر "بفخر عميق" بثقة الرئيس ترامب، مشيرا إلى أنه خدم في الجيش الأميركي لمدة 36 عاما.

وأضاف: "إذا تمت الموافقة على ترشيحي، فإنني أتطلع إلى مواصلة خدمة جنودنا وعائلاتهم ووطننا".

وكان الجيش الأميركي، الذي يضم نحو مليون عسكري وقرابة 200 ألف موظف مدني، قد أمضى أشهرا دون رئيس أركان مثبت رسميا.

وفي أغسطس الماضي، قلل المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل من أهمية التأخير في تقديم الترشيح، مؤكدا أن الإدارة تنسق مع أعضاء مجلس الشيوخ لاختيار التوقيت المناسب.

صعود سريع في عهد ترامب

وشهد لانيف صعودا سريعا داخل المؤسسة العسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وكان يشغل منصبا عسكريا في كوريا الجنوبية برتبة فريق عندما تولى ترامب الرئاسة، قبل أن يلفت انتباهه بعدما هنأه بفوزه في الانتخابات، وفق مسؤولين أميركيين نقلت عنهم الصحيفة.

واختير لاحقا للعمل مساعدا عسكريا أول لوزير الدفاع بيت هيغسيث في البنتاغون، قبل ترقيته إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش في فبراير 2026، ثم توليه مهام رئيس الأركان بالإنابة في أبريل.

ويحتاج لانيف إلى موافقة مجلس الشيوخ لتثبيته رسميا في المنصب، ما يجعل موقف المشرعين الجمهوريين حاسما في تحديد مصير ترشيحه قبل بدء الدورة الجديدة للكونغرس.