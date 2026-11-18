ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين قوله إنه يتوقع نتائج إيجابية مهمة من الاجتماع المرتقب مع ترامب وشي، دون أن تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل بشأن موعد اللقاء أو مكان انعقاده أو الملفات المطروحة على جدول أعماله.

وفي تصريحات أخرى نقلتها الوكالة، قال بوتين إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التكيف مع تداعيات التخلي عن السوق الروسية وإمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، معتبرا أن هذه التحولات أدت إلى تراجع مكانته وإمكاناته الاقتصادية.

وتأتي تصريحات بوتين في ظل استمرار الخلافات بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، إلى جانب التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة الأوروبية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتجه إلى تقليص اعتماده على النفط والغاز الروسيين، وتنويع مصادر إمداداته من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والتوسع في الاعتماد على موردين آخرين.

وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية وقرارات تقليص التعاون الاقتصادي معها ألحقت أضرارا بالاقتصادات الأوروبية، بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن خفض الاعتماد على الطاقة الروسية يستهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وفي كلمة أمام مجلس الأعمال التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، المنعقد في مدينة شنتشن الصينية، شدد بوتين على أهمية الحوار بين القوى الكبرى لتسوية الخلافات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر التفاهمات والحلول الوسط.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الثلاثاء، أن جدول أعمال اللقاء الثلاثي أُعد بالفعل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتيح لقادة الدول الثلاث تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية.

كما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن القادة قد يبحثون سبل مواصلة الحوار بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا، خلال اللقاء المقرر على هامش قمة "أبيك" في شنتشن، يوم 19 نوفمبر.