وبينما تسعى بكين إلى فتح قناة للتنسيق مع واشنطن وموسكو، تبدو فرص التفاهم أقرب في ملفات اقتصادية محددة منها في القضايا التي تمس الأمن الأوروبي أو تعيد رسم علاقات القوى الثلاث.

وقال الخبير في الشؤون الأميركية والدولية في "سكاي نيوز عربية" سمير التقي إن القمة لا ترقى إلى مستوى "يالطا جديدة"، إذ لا تزال المنافسة بين الولايات المتحدة والصين حادة، خصوصا في الرقائق والمعادن النادرة.

وفي تقديره، تستفيد موسكو من انعقاد القمة، وتكسب بكين من استضافتها، فيما سيكون على ترامب أن يوضح ما حققه من اللقاء.

الترسانات النووية تفتح باب الحوار

ويرى التقي أن طرح الملف النووي يمثل فرصة لبدء الحوار، رغم تفاوت حجم الترسانات بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن بكين كانت تعد الدخول في محادثات نووية سابقا لأوانه قبل أن تقترب من مستوى من التوازن مع واشنطن.

واعتبر أن فتح النقاش خطوة بحد ذاته، من دون أن يعني اقتراب اتفاق على خفض الأسلحة.

من جانبه، قال الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية تشو شيوان إن الصين تتمسك بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وإن ترسانتها أصغر بكثير من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا.

ولفت خلال حديثه لسكاي نيوز عربية إلى أن واشنطن تعطي الأولوية للملف النووي، بينما تركز بكين على إنشاء آلية للتواصل والتنسيق بين القوى الثلاث بشأن الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط.

أوكرانيا تحد من هامش ترامب

واستبعد التقي أن تفضي القمة إلى تحول سريع في مسار الحرب الأوكرانية. ورأى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية قد تعزز توجه واشنطن إلى دعم أوروبا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الكونغرس يستطيع تخصيص تمويل حتى في غياب توافق كامل مع الرئيس.

وفي تقديره، تضيق هذه التوازنات هامش ترامب في الدفع نحو تسوية طويلة الأمد.

وأضاف أن أي تسوية تعيد رسم الترتيبات الأمنية في أوروبا تتطلب مشاركة الأوروبيين. واستشهد بالمفاوضات التي استضافتها الإمارات للتأكيد على ضرورة إشراك الأطراف المعنية.

وتوقع أن يقدم ترامب القمة باعتبارها خطوة نحو السلام، لكن أثرها على الحرب سيعتمد على ما تسفر عنه فعليا وعلى مدى مشاركة الأطراف المعنية في أي مسار لاحق.

التجارة أقرب إلى التفاهم من التكنولوجيا

وقال التقي إن واشنطن وبكين قد تتوصلان إلى ترتيبات محددة تشمل الرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة والمنتجات الزراعية، ومنها فول الصويا، إلى جانب بحث التوترات حول تايوان. لكنه رأى أن المخاوف الأميركية من تسرب تقنيات الشرائح إلى الصين قد تدفع إدارة ترامب إلى تشديد القيود، بما ينعكس على المفاوضات التجارية. كما حذر من أن غياب التنسيق بين القوى الكبرى يزيد خطر انتقال المواجهات غير المباشرة إلى اشتباكات مباشرة.

ويرى شيوان أن الرسوم الجمركية والتنافس في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات أسهما في تراجع العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين. ومع ذلك، عدّ التجارة المجال الأكثر قابلية لتحقيق تقدم، مستندا إلى استمرار التواصل بين الزعيمين وإلى نقاط التوافق التي توصلا إليها في سبتمبر الماضي.

وقال إن تحسن التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم سينعكس على الاقتصاد العالمي، فيما يمكن لبكين أن تواصل شراكتها الاستراتيجية مع موسكو بالتوازي مع جهودها لتحسين العلاقات مع واشنطن.