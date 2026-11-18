وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ عملية استهدفت جسر القرم ردا على الضربات الروسية، ووصفها بأنها "غير مسبوقة".

وتزامن التصعيد مع انتقاد واشنطن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى، وتحذيرها من أن تؤدي إلى توسيع المواجهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوما مكثفا من البر والجو على منشآت للصناعات العسكرية تنتج الصواريخ والمسيّرات، وعلى مرافق للنقل والطاقة وموانئ في كييف وزابوريجيا ومناطق أخرى. وأضافت أن الضربات طالت سفنا قالت إنها تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أن استهداف جسر القرم جاء في المرحلة السابعة من عملية خطط لها جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع هيئة الأركان واستمرت أسابيع.

وقال إن العملية أسفرت عن تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات حرب إلكترونية روسية.

واشنطن تنتقد وكييف ترفض تحميلها مسؤولية التصعيد

وخلال اجتماع لحلفاء كييف في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، انتقد مساعد وزير الحرب الأميركي الضربات الأوكرانية بعيدة المدى، ولا سيما تلك التي تطال البنية التحتية المدنية.

ورأى أنها تعزز تصميم الرأي العام الروسي واستعداد الكرملين للتصعيد، محذرا من تداعياتها على مسار الحرب.

وقال رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار عماد أبو الرب، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن الموقف الأميركي كان ينبغي أن يتناول ضربات الطرفين وأثرها على فرص التسوية.

واتهم موسكو بتكثيف هجماتها على المدن الأوكرانية كلما تحرك المسار الدبلوماسي، لإبلاغ الوسطاء وحلفاء كييف بأنها قادرة على مواصلة القتال لتحقيق أهدافها.

وقال أبو الرب إن الجسرين المستهدفين في كييف يُستخدمان لأغراض مدنية، ويقع أحدهما شمالي مركز العاصمة والآخر جنوبيه، على مسافة نحو 5 كيلومترات منه.

وأضاف أن القوات المسلحة لديها ممرات أخرى للعبور، رافضا تحميل كييف وحدها مسؤولية التصعيد.

مكاسب ميدانية بلا حسم استراتيجي

وميز أبو الرب بين المكاسب التكتيكية والحسم على مستوى العمليات أو على المستوى الاستراتيجي. وقال إن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق محدودة، لكنها لم تحسم الحرب على أي من المستويين الأخيرين خلال عام 2026. وفي تقديره، يعزز ذلك موقف كييف في أي مفاوضات، في ظل استمرار الدعم الأوروبي.

ورأى أبو الرب أن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة يخدم الاستقرار، سواء جرت المحادثات بصيغة ثنائية أو ثلاثية. لكنه شدد على أن مستقبل أوكرانيا لا يمكن بحثه بمعزل عنها، داعيا إلى إيجاد آلية لإشراك الأوروبيين في القضايا التي تمس أمنهم وعلاقاتهم مع روسيا، من دون اشتراط حضورهم كل جلسة بين موسكو وكييف.

دور للصين والإمارات في مسار التفاوض

وأشار أبو الرب إلى أن زيلينسكي رحب، خلال لقائه مع "سكاي نيوز عربية"، بإشراك دول مؤثرة، بينها الصين بحكم علاقتها مع روسيا، ودولة الإمارات التي تستضيف مباحثات بين الطرفين.

ورأى أن بكين تستطيع استخدام علاقاتها مع موسكو لفتح المجال أمام تفاهمات تحقق مصالح مشتركة إذا أبدت روسيا مرونة، فيما توفر الإمارات، في تقديره، منصة محايدة للحوار.

واستبعد أبو الرب أن يحقق أي من الطرفين حسما عسكريا، مشيرا إلى أن موسكو لم تغيّر السلطة في كييف ولم تنزع سلاح أوكرانيا.

واعتبر أن تقديم ضمانات أمنية للبلدين هو الخيار الأكثر واقعية، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية لتحويل الحوار إلى تسوية.