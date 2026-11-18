وتشمل السيناريوهات التي أوردتها الشبكة استخدام أسلحة كيميائية أو إشعاعية، أو تفجير ما يعرف بـ"القنبلة القذرة"، من دون أن تشير المعلومات بالضرورة إلى هجوم وشيك.

وأفادت الشبكة بأن مسؤولين أميركيين يناقشون مدى قدرة طهران على تنفيذ هذه المخططات واستعدادها لذلك. وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، رأى محلل الشؤون السياسية والعسكرية في القناة مهند العزاوي أن التهديدات المحتملة تأتي ضمن مسعى إيراني للضغط على واشنطن، فيما قال مدير برنامج الشرق الأوسط في مجلس العلاقات العربية الأميركية فادي حيلاني إن التقارير قد تدفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية داخل الولايات المتحدة، من دون أن تغيّر بالضرورة استراتيجية الحرب.

الضغط على واشنطن عبر شبكات خارجية

وقال العزاوي إن توقف الاشتباك المباشر لا يعني توقف المواجهة، معتبرا أن طهران تواصل استخدام أدوات غير مباشرة، بينها شبكات مرتبطة بفيلق القدس وعمليات إلكترونية.

ولم يستبعد أن تلجأ إلى وكلاء أو شبكات جريمة منظمة لتنفيذ عمليات خارج حدودها، وهو احتمال طرحه في سياق قراءته لطريقة عمل الحرس الثوري.

ورأى أن مغزى التهديدات المحتملة يتجاوز الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تثير الخوف داخل الولايات المتحدة وتشتت مواردها الأمنية.

واعتبر أن قادة الحرس الثوري قد يلجؤون إلى تنويع أدوات الضغط مع تصاعد كلفة الحصار، وأن طهران قد تحاول تقديم موعد المواجهة خشية تدهور وضعها الداخلي.

واتهم العزاوي إيران باستغلال فترات التهدئة لتوسيع نشاطها الخارجي، مستشهدا بتحركات حزب الله والتصعيد في مضيق هرمز.

وقال إن استئناف التفاوض يتطلب خفض التوتر وإظهار استعداد للتوصل إلى تفاهم، في وقت يرجح فيه اقتراب جولة جديدة من المواجهة.

الخطر الداخلي حاضر في حسابات واشنطن

من جهته، قال حيلاني إن الأجهزة الأميركية تتعامل بجدية مع التهديدات المحتملة داخل البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر. واستحضر الاتهامات التي وُجهت إلى إيران بشأن مخطط لاستهداف السفير السعودي السابق عادل الجبير في واشنطن، ومخطط آخر لاستهداف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.

ورأى حيلاني أن الحرب جعلت مؤشرات الخطر على مسؤولين أميركيين أكثر وضوحا، وأشار إلى اتهامات سابقة لإيران باستهداف شبكات مياه في بعض الولايات.

وفي المقابل، لفت إلى أن الإدارة قالت إن لا أدلة واضحة على أن الاضطرابات الأخيرة في شبكة الطيران كانت نتيجة هجوم إلكتروني. ولم يربط حيلاني تلك الاضطرابات بالمخططات التي أوردتها "سي إن إن".

تقديرات بتراجع فرص التفاوض

واستبعد حيلاني أن تغيّر التقارير وحدها مسار العمليات الأميركية، لكنه رأى أنها قد تزيد الاستنفار الداخلي إذا ظهرت مؤشرات على هجوم وشيك. ورجّح عودة المواجهة العسكرية، معتبرا أن فرص التفاوض تراجعت بعد تعثر الوساطة وتمسك طهران بشروطها السبعة.

وبحسب تقديره، تراهن إيران على أن يؤدي القلق الأمني داخل الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على إدارة ترامب، وأن يعزز معارضو الحرب في الكونغرس هذا الضغط. لكنه استبعد أن يدفع ذلك الإدارة إلى التراجع، ورأى أنه قد يزيد تشددها في حساباتها العسكرية. وتبقى عودة القتال تقديرا طرحه الضيفان، فيما تتركز المعلومات التي أوردتها الشبكة على تقييم قدرة إيران على تنفيذ المخططات والاستعداد للتعامل معها.