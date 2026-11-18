ويطرح تصريحه احتمال توسيع نطاق الإجراءات الأميركية التي طالت فروعا محددة، فيما يظل التصنيف الشامل خيارا مطروحا ولم يعلن ترامب إقراره.

وفي حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، رأى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية منير أديب أن الخطوة المحتملة تأتي في وقت يعاني فيه التنظيم انقسامات داخلية وتراجعا في قدرته على التجنيد. كما ربط مدير برنامج الشرق الأوسط في مجلس العلاقات العربية الأميركية فادي حيلاني تشدد خطاب واشنطن بتحول في نظرة الإدارة إلى الجماعة، وبمراجعة أنشطة منظمات داخل الولايات المتحدة يُشتبه في ارتباطها بها.

من تصنيف الفروع إلى مراجعة الشبكات

وقال حيلاني إن واشنطن أحجمت في البداية عن تصنيف الجماعة بالكامل مراعاة لعلاقاتها مع حلفاء في الشرق الأوسط وخارجه. لكنه رأى أن ضغوطا داخلية وخارجية دفعت الإدارة إلى إعادة النظر في هذا النهج، وأنها باتت تتعامل مع ما تعتبره تهديدا أمنيا محتملا داخل الولايات المتحدة أيضا.

وأضاف أن الملف دخل السجال الحزبي، إذ طال الخطاب المتشدد شخصيات ديمقراطية تتهمها الإدارة بالتعاطف مع التنظيم.

وأوضح أن توسيع التصنيف قد يفتح الباب أمام تدقيق أوسع في مصادر تمويل المنظمات التي تراجعها الإدارة، وطريقة إنفاق الأموال داخل الولايات المتحدة، وما تحوّله منها إلى الخارج.

ولفت إلى أن هذه المراجعات أثارت جدلا شمل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، من دون أن يعني ذلك أن واشنطن أقرت تصنيفا شاملا للجماعة.

القاهرة سبقت واشنطن

واعترض أديب على قول ترامب إنه طلب من مصر إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، واصفا التصريح بأنه غير دقيق.

وقال إن القاهرة اتخذت هذه الخطوة عام 2013، وإنها طلبت من واشنطن اتخاذ إجراء مماثل عندما دعتها الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش عام 2014، لكن واشنطن لم تستجب حينها.

وأضاف أن التحرك الأميركي بدأ بأمر تنفيذي أصدره ترامب في نوفمبر 2025، أعقبته إجراءات من وزارتي الخارجية والخزانة في يناير 2026. وفي تقديره، لن تنهي الخطوة الأميركية وحدها وجود التنظيم، لكنها ستزيد الضغط عليها في مرحلة تتنازع فيها قياداتها على إدارة التنظيم وموارده المالية.

انقسامات داخلية وضغوط على التمويل

وحدد أديب 4 جبهات داخل الجماعة: جبهة صلاح عبد الحق، وجبهة محمود حسين، وجبهة المكتب العام، ومجموعة جمّد أفرادها عضويتهم واحتفظوا بأفكار التنظيم من دون الانضمام إلى أي من الجبهات الثلاث.

وقال إن مراكز نشاط الجبهات تتوزع بين لندن وتركيا، وإن الخلافات على القيادة والتمويل أضعفت قدرة التنظيم على تعويض الأعضاء الذين غادروه.

وأشار إلى أن اجتماعات في لندن وتركيا بحثت، بحسب قوله، سبل مواصلة النشاط عبر مؤسسات اجتماعية وحقوقية وخيرية. لكنه رأى أن تغيير الأسماء أو أطر العمل لا يكفي لاستعادة القدرة على التجنيد، عازيا تراجعها إلى انحسار جاذبية خطاب الجماعة لدى قطاعات من الشباب والنخب السياسية والثقافية.

وعلى الصعيد الأوروبي، أشار أديب إلى إدراج القاهرة 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب، وقال إن الخطوة تضع العواصم التي تستضيف بعض تلك الكيانات أمام ضغوط لمراجعة موقفها.

واعتبر أن اتساع نطاق التصنيفات قد يضيّق حركة الأموال والشركات المرتبطة بالتنظيم عبر الحدود.

وبينما يركز أديب على أثر الإجراءات في شبكات الجماعة خارج الولايات المتحدة، يرى حيلاني أن الاختبار داخلها سيكون في نطاق مراجعة المنظمات والجهات التي تمولها والتحويلات التي تجريها.