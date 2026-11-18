يأتي هذا التصلب في طهران في وقت تسود فيه واشنطن مخاوف جديدة حول الخطوات المقبلة للرئيس.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من الجمهوريين البارزين إن الحرب ساهمت في هزيمة الحزب. وبعد هذه التصريحات، استبعد ترامب فانس من فريق التفاوض وطلب منه التركيز على الملفات الداخلية.

ويتساءل مراقبون عما إذا كان ترامب سيعاود السعي إلى اتفاق دبلوماسي، أو سيجدد الهجمات، أو سينسحب ويقلص الوجود العسكري الأميركي الكبير في المنطقة، مع احتمال أن يُجبر على أحد هذه الخيارات إما بفعل تحرك إسرائيلي أحادي الجانب، أو إذا بادرت إيران إلى ضرب مصالح أميركية أو مصالح دولة شريكة.

ويختلف المسؤولون الأميركيون بشأن مدى جدية إيران في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، والتي شنتها واشنطن وتل أبيب.

وتشير وكالات الاستخبارات إلى أن النظام الإيراني، رغم زيادة جرأته، لا يزال منفتحا على اتفاق بشرط السماح له بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة.

في المقابل، أشار مسؤولون آخرون إلى أن إيران وضعت خططا لتصعيد الحرب لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد يشمل ذلك تنفيذ مزيد من الهجمات أو تكثيف الضربات على ناقلات النفط التي لا تدفع للحكومة الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

"تمكين استراتيجي"

في مقابلة الأسبوع الماضي، قال النائب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت جيم هايمز، الذي سيتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب العام المقبل، إن المسؤولين الإيرانيين لديهم فهم عميق للسياسة الأميركية، مضيفا: "لن يغيب عن النظام رسالة الانتخابات. إنهم يشعرون بقوة استراتيجية أكبر في مواجهة إدارة ترامب مما كانوا عليه منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن الضغط العسكري والعقوبات المالية قلصا بشكل حاد واردات إيران، ما تسبب في "معاناة اقتصادية شديدة". ووصف النظام الإيراني بأنه أشبه "بحيوان محاصر"، قائلا: "قد يسعى هذا الحيوان المحاصر إلى التفاوض، لكنني أعتقد أيضا أنه من المرجح أن يلجأ إلى أساليب عنيفة، ربما في سبيل التفاوض".

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن جولة أخرى من الضربات العسكرية قد تدفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار، خاصة إذا استهدفت البنية التحتية للطاقة، بينما يرى آخرون أن التوقعات السابقة بشأن الانهيار الاقتصادي الإيراني ثبت خطؤها. وطوال فترة الحرب، صرح ترامب بأن دافعه الرئيسي لشنها هو منع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

ملف نووي معقد

في يوليو الماضي، أفادت "نيويورك تايمز" بأن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، كان أكثر اهتماما بكثير من والده وسلفه بالسعي لامتلاك سلاح نووي.

وقد قتل والده خامنئي، في بداية الحرب في هجوم إسرائيلي. ولا تزال المفاوضات غير المباشرة جارية في ظل مساعي حكومات المنطقة لمنع عودة الحرب الشاملة، حيث كان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في باكستان يوم الأحد، وزار عمان يوم الاثنين، وهما دولتان لعبتا دور الوساطة.