وقال ترامب للصحفيين في مانيلا، حيث كان يحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "الأمر أشبه بما يحدث عندما تكون عظيما وقويا وتمتلك كل المال. تحدث أشياء من هذا القبيل. كل شيء على ما يرام".

وفي تطور مواز، سارع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى نفي أي صلة بين هذه الأعطال المتتالية وبين هجمات سيبرانية أو أنشطة معادية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قال مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بوضوح: "نحن لا نرى مؤشرات على هجوم سيبراني منسق، ولأكون صريحا تماما، لا نرى أي مؤشرات على نشاط مدعوم من دولة في هذا الشأن".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، لشبكة "نيوزماكس" أنه لا يوجد دليل قاطع على أن هذه الأعطال كانت نتيجة لهجوم إلكتروني، مضيفة: "لا توجد أزمة أو أي شيء من هذا القبيل يدعو الأميركيين للقلق".

وأشارت إلى أن مسؤولي الإدارة يستبعدون وجود رابط يجمع بين هذه الحوادث، مؤكدة أنها لا تعكس مشكلة أوسع نطاقا.

تفاصيل الأعطال المتتالية

شملت سلسلة الأعطال، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصادرها، انقطاعا في نظام مراقبة الحركة الجوية يوم الجمعة، أدى إلى تعطيل خطط سفر مئات الآلاف من الركاب، وتوقف شامل للرحلات الجوية استمر 4.5 ساعات، وهو الأطول في البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

كما تعطلت الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية في اتصالاتها الداخلية، الثلاثاء.

وقبل ذلك، شهد يوم الخميس انقطاعا في خدمات شركة مايكروسوفت شمل البريد الإلكتروني، فيما أدى خلل تقني في شركة "يونايتد إيرلاينز" إلى تأخير نحو 150 رحلة جوية يوم الاثنين، وهو اليوم ذاته الذي تسبب فيه خلل مماثل في بنك "جيه بي مورجان تشيس" بتعطيل بعض الخدمات المصرفية.

ورغم الدعم الرئاسي ونفي المسؤولين، لم يشارك جميع الجمهوريين في واشنطن هذا التفاؤل، إذ طالب عدد منهم الإدارة بتقديم إحاطات تفصيلية حول هذه الوقائع.

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هاولي: "إذا كان كل هذا مجرد مصادفة، فهي أكبر مصادفة يشهدها العالم طوال تاريخه".

وفي إطار الجهود الاستباقية، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب شكل مجموعات من الخبراء للتعامل مع التحديات التي تواجه إدارة الطيران الاتحادية، داعيا أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى إقرار تشريع يوفر تمويلا إضافيا لتحديث الأنظمة التقنية في تلك الإدارة.