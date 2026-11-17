أوضحت الشرطة أن عناصر مكافحة الإرهاب أوقفت الضابط في 10 نوفمبر قرب مدينة جلوستر غربي إنجلترا، وأنه يخضع للتحقيق بشأن ادعاءات تتعلق بالتجسس والأمن القومي.

وأشارت إلى أن الدولة الأجنبية المعنية بهذه الاتهامات هي روسيا، وهو ما نفاه الكرملين مؤكدا عدم وجود أي صلة له بالقضية.

وأفادت المعطيات بأن المحققين البريطانيين نسقوا مع المدعي العام في البلاد والجهات الأميركية قبل نقل ملف التحقيق.

وشدد مساعد مفوض الشرطة ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، لورانس تايلور، على خطورة هذه الادعاءات، مؤكدا أن الرد الجماعي سيبعث برسالة حازمة بأن السلطات ستتحرك بسرعة وحزم عند الاشتباه في أنشطة تجسس.

من جانبه، كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن الضابط محتجز حاليا عقب تحقيق في شبهة تجسس، شارك فيه مكتبه الميداني في فيلادلفيا، والملحق القانوني في لندن، إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وجهاز الأمن الداخلي البريطاني، ووحدة مكافحة التجسس في وزارة الدفاع البريطانية، والجيش الأميركي.

وقال مدير المكتب، كاش باتيل، إن الاعتقال يبرهن على "عدم التسامح مطلقا" مع كل من يخون القسم أو يعرض الأمن القومي للخطر.

يأتي هذا التحقيق في ظل سلسلة حوادث أمنية استهدفت منشآت عسكرية أميركية في بريطانيا. ففي سبتمبر الماضي، سحبت واشنطن قاذفات من قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي عقب حادثة ربطتها الشرطة ورئيس الوزراء آندي بورنام بإيران، وجهت على إثرها تهم لرجلين في بريطانيا، بينما وجه مدعون أميركيون تهما منفصلة لـ 3 رجال بالتخطيط لهجمات شملت القاعدة.

وقبل يوم واحد من اعتقال العسكري الأميركي، سحبت الولايات المتحدة طائرات تزويد بالوقود من قاعدة ميلدنهول لسلاح الجو الملكي، بعد ما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تهديد إيراني، وهو ما نفته طهران مؤكدة عدم صلتها بالواقعة.