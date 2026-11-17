وتغلب كهانا على أوفير كاتس، مرشح معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والذي حصل على 52 صوتا.

ويمثل هذا التصويت انتصارا سياسيا مبكرا لكتلة التغيير المناهضة لنتنياهو، حتى قبل اكتمال تشكيل الحكومة المقبلة.

كشفت تقارير في إسرائيل، أن انتخاب كهانا جاء تتويجا لمفاوضات ماراثونية بين الكتل المتنافسة، هدفها تفادي حالة من الشلل البرلماني كان من شأنها تأجيل التصويت إلى ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وافق معسكر التغيير على إرجاء تشريع يهدف لإلغاء التعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة إلى الاثنين، مقابل السماح بإجراء تصويت فوري على الرئيس الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن حزب "الليكود" عرض دعم ترشيح كهانا شريطة الامتناع عن تعيين أي نائب لرئيس الكنيست من الأحزاب العربية، إلا أن كهانا رفض هذا الشرط جملة وتفصيلا، معتبرا أنه يتعارض مع مبادئ المسؤولية الوطنية، وداعيا إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائجها.

أول تصريح

بعد انتخابه مباشرة قال متان كهانا في كلمة له :"آمل بشدة أن تعمل الحكومة التي ستتشكل على إجراء الإصلاحات المطلوبة في منظومة التوازن والرقابة بين السلطات الثلاث، وأن يتم ذلك بتوافق واسع".

وخاطب رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، قائلا: "غادي، أعلم أنك ستبذل كل جهد من أجل تشكيل حكومة توحّدنا وتحافظ على أمننا. وأنا أؤمن بكل جوارحي بأن الله وضع هذه المهمة على عاتقك، لأنك القائد القادر على إنجازها".

وأشاد الرئيس الجديد للكنيست بالسمات الشخصية والقيادية رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف غادي آيزنكوت، واصفا إياه بأنه "مستقيم وهادئ ومتزن ويدرس قراراته بتأن"، مشيرا إلى أنه "لا يضع نصب عينه سوى مصلحة إسرائيل".

من جهتنه قال آيزنكوت في كلمة له، إن الكنيست في ظل قيادة متان، "سيعود الكنيست ليكون بيت الشعب، بجميع أبنائه الشعب، تُصغى فيه الآذان للجميع، وتُعامل فيه جميع فئات المجتمع وممثلوها بمساواة".

وأضاف قائلا :"فصل جديد في تاريخ الكنيست الإسرائيلي بدأ، وسيكون فصلا عنوانه المسؤولية الوطنية، والحوار المحترم والموضوعي، والقيام بدور الكنيست بوصفه هيئة رقابية فعّالة وقوية، وهو دور بالغ الأهمية والحساسية في هذه الأيام الدقيقة".

من هو متان كهانا؟

يبلغ كهانا 54 عاما، وقد ولد في مدينة حيفا في 29 يوليو 1972، ونشأ في بلدة بيت غاملييل الزراعية الدينية وسط إسرائيل، حيث انضم إلى حركة الشباب الصهيوني الديني "بني عكيفا". يحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة بار إيلان.

أما مسيرته العسكرية، فتمتد لنحو 28 عاما في الجيش الإسرائيلي، بدأها في وحدة "سيريت متكال" الخاصة ، إذ خدم إلى جانب نفتالي بينيت الذي تولى لاحقا رئاسة الوزراء.

وفي عام 1994 انتقل للتدريب في سلاح الجو، ليصبح طيارا مقاتلا وقائدا لسرب طائرات "إف-16". وشارك في العمليات العسكرية على قطاع غزة أعوام 2008 و2012 و2014، وفي حرب لبنان عام 2006، قبل أن ينهي خدمته عام 2018 برتبة عقيد بعد أن ترأس قسما في مقر سلاح الجو.

دخل كهانا المعترك السياسي عام 2019 من خلال حزب "اليمين الجديد" الذي أسسه بينيت وآيلت شاكيد، وانتخب عضوا في الكنيست على قائمة تحالف "يامينا".

وتولى حقيبة الخدمات الدينية في حكومة بينيت ويائير لابيد بين يونيو 2021 ومايو 2022.

وفي أغسطس 2022 انضم إلى تحالف "الوحدة الوطنية" بقيادة بيني غانتس إلى جانب غادي آيزنكوت، واستمر في البرلمان حتى عام 2025 حين استقال من مقعده إثر مغادرة آيزنكوت للحزب. ثم كان من المؤسسين لحزب "يشار" في سبتمبر 2025، وفاز بمقعد على قائمته في انتخابات 27 أكتوبر الماضي.

سيطرة على المناصب الرئيسية

يأتي انتخاب كهانا في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن كتلة التغيير المناهضة لنتنياهو تضم 67 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو، وهي كتلة تضم أحزابا يهودية وعربية، اتفقت على إنهاء حكم نتنياهو رغم استمرار خلافاتها حول شكل الحكم المشترك.

وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، ويملك الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة مع إمكانية تمديد تصل إلى 14 يوما إضافية.

وبتولي كهانا رئاسة الكنيست، تكون كتلة آيزنكوت قد أحكمت قبضتها على أرفع المناصب البرلمانية، إذ يترأس عضو "يشار" روي فولكمان لجنة الترتيبات، وعضو حزب "بيت يهودي" ليران أفيشار بن هورين لجنة المالية المؤقتة، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المؤقتة.

وهذا يعني أن الكتلة باتت تملك نفوذا أوسع في توجيه جدول أعمال الكنيست والإجراءات التشريعية، حتى قبل تشكيل الحكومة.

وفي كلمة له أمام كتلته البرلمانية قبل التصويت، دافع آيزنكوت عن قرار ترشيح كهانا واصفا إياه بأنه "خطوة ديمقراطية سليمة تعكس الأغلبية الكاسحة المؤيدة للتغيير"، مضيفا أنه لا يشك في أن ناخبي الليكود والصهيونية الدينية سيفتخرون بتولي شخصية بحجم متان كهانا هذا المنصب.

كما رفض محاولات التشكيك في شرعية أصوات النواب العرب، الذين كان دعمهم مفصليا في حسم التصويت، مؤكدا أنه لا وجود لمواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية في إسرائيل، ولا لناخبين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية في الكنيست، ومشددا على أن بيت الشعب يجب أن يمثل جميع مواطني البلاد.