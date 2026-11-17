أوضح المسؤول، الذي طلب حجب هويته في تصريحات لوكالات أنباء، أن المقاتلات "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع إطلاق الصواريخ... دفاعا عن النفس"، رداً على ما وصفه بـ"عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".

وأشار إلى أن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" تواصل مراقبة الوضع "بيقظة شديدة"، وأن قواتها في "حالة جاهزية كاملة لحماية الأميركيين في أنحاء المنطقة".

وأضاف أن الضربة جاءت ردا على "اعتداء من الحرس الثوري الإيراني استهدف أفرادا ومعدات أميركية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، الثلاثاء، بأن قصفا أميركيا استهدف موقع "نريمان" للدفاع الجوي في جزيرة قشم. وسُمع دوي انفجارات متتالية مع تصاعد دخان في أجواء الجزيرة.

تأتي هذه الغارة في ظل تصعيد متبادل بين واشنطن وطهرانن خصوصا في منطقة مضيق هرمز، وبشكل أخص جزيرة قشم التي شهدت استهدافات أميركية لها نظرا لاستخدام إيران لها في تنفيذ عمليات عسكرية، إذ يستخدمها الحرس الثوري كموقع لنشر الطائرات المسيرة والصواريخ.

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، شن ضربات جديدة على إيران، ما دامت المفاوضات تحرز تقدما، لكنه لم يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية.

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فصرح بأنه لا يرى ضرورة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، معتبرا أن القيود الاقتصادية والحصار البحري يحققان فاعلية كبيرة.