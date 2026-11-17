وقالت الوزارة في بيان: "في 17 نوفمبر، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أن-12 في مقاطعة كيميروفو أثناء تنفيذ رحلة جوية مقررة. وسقطت الطائرة في منطقة غير مأهولة.

وكان على متنها 19 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، وقد لقوا حتفهم جميعا"، وفق وكالة "تاس".

وأضافت وزارة الدفاع أن السبب الأولي للحادث يرجح أن يكون عطلا فنيا.

وأوضحت أن لجنة تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية تعمل في موقع الحادث، للوقوف على جميع ملابساته وتحديد أسبابه.