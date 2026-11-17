وقال روته، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية المعنية بأوكرانيا في بروكسل، إن "من المهم أن تدافع أوكرانيا عن نفسها"، مضيفا أن ذلك يشمل استهداف المراكز اللوجستية.

من جانبه، وصف ستريتينغ الهجوم بأنه "مثال آخر على براعة أوكرانيا وتصميمها المطلق على الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي"، مؤكدا أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في قيامها بذلك".

وكان الجيش الأوكراني قد استهدف الجسر الاستراتيجي، المعروف أيضا باسم جسر كيرتش، ما أدى إلى انهيار القوس الرئيسي من الجزء المخصص لحركة السيارات، فضلا عن جزء من رصيفه.

ويمتد الجسر على طول 19 كيلومترا، ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة من أوكرانيا عام 2014، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي واسع. ويعد الجسر أحد أبرز طرق الإمداد للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وتعتبر كييف الجسر منشأة غير قانونية أقامتها موسكو على أراض أوكرانية، وسبق أن استهدفته مرارا في مسعى إلى تعطيل خطوط الإمداد الروسية.