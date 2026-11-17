وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقاء مع شيوخ عشائر ونوابمحافظة النجف، في إطار زيارة تفقد خلالها مشاريع وشارك في فعاليات اجتماعية وسياسية، كما عقد جلسة اعتيادية للحكومة.

وبحسب بيان حكومي، تعهد الزيدي باستمرار عملية "صولة الفجر" لملاحقة الفاسدين قانونيا، مؤكدا أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد باعتباره خطرا يعطل التنمية. وحذر من وجود «مجاميع مارقة» تؤثر على الاستثمار وتبتز المستثمرين.

وقال إن "العلاقة بين الأمن والاقتصاد تكاملية، وهما ركيزتان أساسيتان للنمو الاقتصادي والازدهار"، معتبرا أن حكومته استطاعت إخراج العراق من "عزلة دولية" إلى مرحلة من الدعم والانفتاح الدولي.

وأكد الزيدي أن العشائر العراقية "كانت وستبقى سندا للدولة وشريكا أساسيا في حفظ أمن البلد وتعزيز وحدته الوطنية".