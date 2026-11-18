وكان هوانغ قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الخميس، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، مما أثار تساؤلات بشأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها الشركة إلى الصين.

وأشار البيان إلى أن المقابلات ستُجرى أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، واللجنة الخاصة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، ولجنة المخابرات بمجلس النواب.

وسيمثل تيم تيتر، المستشار العام لشركة إنفيديا، أمام اللجان في الثاني من ديسمبر.

وقال رؤساء اللجان الثلاثة، المنتمون إلى الحزب الجمهوري، براين ماست وجون مولينار وريك كروفورد، في بيان: "نتطلع إلى الاستماع إلى جنسن هوانغ وتيم تيتر بشأن دورهما في خرق محتمل لأمننا القومي".

وأضافوا: "يحتاج الشعب الأميركي إلى إجابات بشأن دور السيد هوانغ وشركة إنفيديا في السماح لجهات صينية خطيرة بالوصول إلى أكثر رقائقنا تطورا، فضلا عن دور عميلة محتملة للمخابرات الصينية في هذه الفضيحة".