وجاء الإعلان خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، بمشاركة نحو 50 دولة، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى تزويد بلاده بصواريخ اعتراضية من مخزوناتهم الحالية دون تأخير.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن تسليم الصواريخ ومنصات إطلاقها سيبدأ منتصف ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن بريطانيا سبق أن زودت أوكرانيا بـ400 صاروخ أرض-جو قبل حلول الشتاء.

وتنتج شركة "تاليس" في بلفاست الصواريخ التي تشملها الحزمة، بينما ستوفر بريطانيا ودول أوروبية الرادارات اللازمة لرصد الهجمات الجوية. وبحسب الوزارة، أثبتت الصواريخ فعاليتها في مواجهة المسيرات النفاثة من طراز «شاهد» التي تستخدمها روسيا لاستهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وتندرج الحزمة ضمن تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أعلنته الحكومة البريطانية في الموازنة لتلبية الاحتياجات العاجلة للدفاعات الجوية الأوكرانية خلال الشتاء، إضافة إلى التزام لندن الأوسع بتقديم 10 مليارات جنيه إسترليني لدعم كييف.

وفي كلمة مصورة أمام الاجتماع، طالب زيلينسكي الدول الداعمة لأوكرانيا، بينها الولايات المتحدة، بتوفير صواريخ "باتريوت»" و"إيريس-تي"، قائلا إن بلاده تحتاج إليها "الآن" ومن "المخزونات الراهنة".

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، الذي ترأس الاجتماع مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستخدم الشتاء سلاحا في أوكرانيا». وشدد على ضرورة تحويل التعهدات بدعم كييف إلى قدرات عسكرية تساعدها على مواجهة الهجمات.

وأضاف أن بريطانيا ستواصل حشد حلفائها وتعزيز الدفاعات الأوكرانية، معتبرا أن «خط المواجهة في أوكرانيا هو خط المواجهة من أجل الحرية والديمقراطية».

وفي سياق متصل، تقود بريطانيا وفرنسا خلال نوفمبر أول تدريب عسكري رئيسي للقوة متعددة الجنسيات الخاصة بأوكرانيا في بولندا، لاختبار نقل القوات وحمايتها وإمدادها، استعدادا لمهمة محتملة للمساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية بعد انتهاء القتال.

كما أعلنت بريطانيا والسويد وأوكرانيا توقيع خطاب نوايا بشأن مبدأ تزويد كييف بمقاتلات "غريبن" السويدية، بعد إعلان استثمارات بقيمة 300 مليون يورو خلال العام الجاري للمساعدة في توفير هذه الطائرات.