وتعرف الشبكة باسم «إن إس إيه نت»، وتتيح لموظفي الوكالة تبادل المعلومات والبيانات المصنفة سرية. وقالت المصادر إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن التعطل ناجم عن هجوم إلكتروني.

وأضافت أن وكالة الأمن القومي الأميركية طبقت نظاما متدرجا لوصول الموظفين إلى مقار العمل بالتزامن مع جهود التعامل مع العطل.

وقال مسؤول أميركي حالي وآخر سابق إن تعطل شبكة "إن إس إيه نت" لن يؤثر على قدرة الوكالة على إيصال المعلومات الاستخباراتية العاجلة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولته في آسيا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان".

وأوضح المصدران أن الحكومة تمتلك أنظمة احتياطية متعددة وشبكات بديلة يمكن استخدامها للتواصل الآمن مع الرئيس، الموجود حالياً في الفلبين، قبل توجهه إلى الصين غداً لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي تعطل الشبكة في أقوى وكالة استخبارات أميركية، عقب سلسلة من الأعطال التقنية الكبرى التي أثرت على شركات الطيران ومؤسسات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة قد توقفت لساعات، الجمعة، إثر عطل كبير في الأنظمة، ما أدى إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات. وعزت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية سبب المشكلة إلى جهاز توجيه واحد (راوتر) في ولاية أركنساس.

وفي سياق متصل، تسبب عطل واسع النطاق الأسبوع الماضي في منتجات شركة مايكروسوفت، في حرمان مستخدمين حول العالم من الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" واجتماعات "تيمز".

ولا توجد مؤشرات على أن الأعطال التي طالت وكالة الأمن القومي أو إدارة الطيران الفيدرالية أو مايكروسوفت ناجمة عن هجمات سيبرانية، لكنها تمثل أمثلة واضحة على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الأعطال التقنية إلى اضطراب الأسواق، وربما تهديد الأمن القومي.