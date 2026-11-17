وأومأ ترامب برأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" في العاصمة الأميركية، قبل أن يقول للصحفيين خلال جلسة تصوير في مانيلا: "إننا نبحث في الأمر".

وعندما سئل عما إذا كان هناك تهديد وشيك، هدد ترامب إيران قائلا: "إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنا لم يسبق لأي دولة أن دفعته من قبل".

وأضاف ردا على سؤال بشأن احتمال وقوع هجوم وشيك: "آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين".

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات، واصفا إياها بأنها "لا أساس لها"، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن طهران تدرس خططا لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية.

وتعتمد القنبلة القذرة على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، وعلى عكس السلاح النووي، لا تنتج عنها سلسلة تفاعلات نووية أو انفجار نووي، لكنها قد تؤدي إلى انتشار تلوث إشعاعي وإثارة حالة واسعة من الذعر والاضطراب.