وبموجب القرار، تواجه كيم تجميدا لأي أصول تمتلكها داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن حظر السفر إلى دول التكتل ومنع إجراء المعاملات معها.

وبرر الاتحاد الأوروبي إدراجها بأن "وايلدبيريز" واحدة من أكبر الجهات المساهمة في الضرائب بروسيا، متهما الشركة بالعمل شبكة إمداد للجيش الروسي، من خلال تسهيل بيع منتجات عسكرية وأخرى ذات استخدام مزدوج، يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية.

من التدريس إلى التجارة الإلكترونية

وُلدت تاتيانا كيم عام 1975 في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان، لعائلة من أصول كورية. وقبل دخول عالم الأعمال، عملت معلمة للغة الإنجليزية، ثم أسست عام 2004، بالاشتراك مع زوجها آنذاك فلاديسلاف باكالچوك، شركة "وايلدبيريز".

وبدأ الزوجان مشروعهما من شقتهما في منطقة موسكو، قبل أن يتوسعا تدريجيا مستفيدين من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية خلال العقد الثاني من الألفية، لتتحول الشركة إلى أكبر منصة للتجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

ومع توسع نشاطها وتنوع منتجاتها، من الملابس ومستحضرات التجميل إلى الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات أخرى، صعدت كيم إلى قائمة أبرز سيدات الأعمال في روسيا.

وتصنفها مجلة "فوربس" حاليا أغنى امرأة في البلاد، بثروة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

منصة تجارية في قلب الحرب

لكن توسع الشركة وضعها أيضا في دائرة الجدل المرتبط بالحرب في أوكرانيا، إذ تتهم كييف "وايلدبيريز" بدعم المجهود الحربي الروسي، مشيرة إلى أن منتجاتها تشمل نظارات للرؤية الليلية وحافظات للذخيرة وخوذات، إلى جانب السلع الاستهلاكية المعتادة.

ومنذ منتصف يوليو، تتعرض منشآت تابعة للشركة لهجمات أوكرانية، في سياق استهداف كييف منشآت تقول إنها مرتبطة بالقدرات الروسية.

وفي يوليو، ردت كيم على الاتهامات المتعلقة ببيع منتجات ذات استخدام مزدوج، قائلة إن الشركة لا تعرض أي منتجات غير متاحة أيضا عبر منصات عالمية كبرى، مثل "أمازون" و"علي بابا".

من جانبه، نفى الكرملين استخدام مستودعات الشركة لأغراض عسكرية.

العقوبات لن توقف العمليات

في المقابل، قالت "وايلدبيريز" إن العقوبات الأوروبية المفروضة على كيم لن تؤثر على عملياتها، موضحة أنها لا تمتلك أصولا داخل الاتحاد الأوروبي ولا تمارس أنشطة تجارية في دوله.

وأضافت أن الشركة وبقية الكيانات التابعة للمجموعة ستواصل أنشطتها بصورة طبيعية.

وهكذا، تنتقل كيم من قصة صعود تجاري بدأت من شقة في منطقة موسكو، إلى واجهة العقوبات الأوروبية على روسيا، في خطوة تستهدف رئيسة واحدة من أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في البلاد.