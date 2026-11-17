وأفادت صحيفة "تو فيما" اليونانية بتوقيف 5 أشخاص من مواطني مقدونيا الشمالية في إطار التحقيق، فيما لم تكشف السلطات هوية الشخص المستهدف.

وبدأ التحقيق مطلع 2026 بتعاون بين وكالة الأمن القومي في سكوبيي والاستخبارات اليونانية وأجهزة شريكة.

وبحسب مدير الوكالة المقدونية بويان خريستوفسكي، استغرق تعقب الشبكة ما بين 9 و 10 أشهر.

وقالت الوكالة إن أعضاء في الشبكة، تربطهم صلات بالجريمة المنظمة في مقدونيا الشمالية، أجروا تحضيرات لوجستية بتوجيه من الإيراني إدريس جهانغيري موانه.

وأضافت أن المحققين رصدوا لقاءات لأفراد من الشبكة في دول عدة، بينها إيران.

وكانت إيطاليا ومقدونيا الشمالية ضمن دول أصدرت في 12 يونيو بيانا مشتركا أدان مخططات اغتيال وعمليات خطف واعتداء نسبها الموقعون إلى أجهزة إيرانية.

وذكرت الخارجية الإيطالية، التي نشرت البيان، أن التهديدات طالت معارضين إيرانيين وصحفيين وجاليات ومصالح يهودية وإسرائيلية في دول عدة.