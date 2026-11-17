وقال المصدر إن القوات استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، دون أن يحدد أسماء القرى أو حصيلة الإصابات.

ويأتي هذا التطور بعد إبلاغ ممثلي المحاميد بضرورة مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر 2026، وفق مسؤولين محليين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس، وبعد نداء عاجل وجهته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن القيود المفروضة على حصولهم على الخدمات الأساسية.

إغلاق مدارس وإزالة مضخات

ونقلت فرانس برس، الأحد، عن موظف بلدي في ديفا تأكيده إغلاق مدارس وإزالة مضخات آبار، ضمن إجراءات اتخذتها السلطات بحق المحاميد.

وأضاف أن إصدار وثائق الأحوال المدنية لهم توقف، وأن وثائق بحوزتهم تُصادر خلال عمليات التفتيش.

وكانت السلطات قد أمرت في أكتوبر بإغلاق مدارس وآبار قالت إنها أُنشئت بأموال الدولة، لكن الاستفادة منها أصبحت مقتصرة على جماعات المحاميد، على حساب السكان الآخرين.

وبذلك، توسعت الإجراءات من الخلاف بشأن الإقامة والوثائق إلى الخدمات التي تعتمد عليها الأسر يوميا، في منطقة ترتبط فيها معيشة التجمعات الرعوية بإمكانية الوصول إلى المياه والمراعي.

وأعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، في 6 نوفمبر، بشأن انتهاكات محتملة لحقوق أفراد جماعة المحاميد العربية في ديفا، شملت قيودا على المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية.

اتهامات أمنية لأفراد

وتربط السلطات النيجرية إجراءاتها بمخاوف أمنية وإدارية، بينها اتهامات لبعض أفراد المحاميد بتهريب أسلحة وإمداد جماعات إرهابية في حوض بحيرة تشاد، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإقامة والحصول على وثائق رسمية.

ووفق محضر نشرته وكالة الأنباء النيجرية الرسمية لاجتماع المجلس الإقليمي للأمن في ديفا، يوم 22 أغسطس، عرضت السلطات معلومات عن ضبط أسلحة وذخائر بين عامي 2023 و2026، قالت إنها تشير إلى وجود شبكات إمداد لجماعات مسلحة.

لكن المحضر نفسه أورد تشديد حاكم ديفا، محمدو إبراهيم باغادوما، على عدم تعميم الوقائع المنسوبة إلى أفراد على جماعة بأكملها، وعلى أن المخاوف المطروحة لا تشمل جميع العرب في النيجر، واصفا المعلومات الأمنية بأنها عناصر تحقيق تخضع قيمتها القانونية للإجراءات المختصة.

عقود من الاستقرار

ويعيش المحاميد في جنوب شرقي النيجر منذ عقود. وبحسب فرانس برس، وصلت موجات منهم من تشاد منذ سبعينيات القرن الماضي هربا من الجفاف، وتبعتها مجموعات أخرى فرت من النزاعات. وشهدت مناطق استقرارهم توترات متكررة مع جماعات أخرى بشأن المياه والمراعي.

وتواجه ديفا منذ أكثر من 10 سنوات هجمات تنفذها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، ما يزيد تعقيد الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة.

وفي مقابل الموقف الرسمي، نقل موقع "أفريكان بيرسبشنز" عن الحاج عيسى الغالي، الذي قدمه بوصفه متحدثا باسم عرب شرقي النيجر، دعوته إلى حل سلمي وتدخل إقليمي وحقوقي. كما نقل عن أفراد من المحاميد تمسكهم بالبقاء في النيجر باعتبارها بلدهم.

وسبق أن أعلنت نيامي، عام 2006، خطة لترحيل المحاميد إلى تشاد قبل تعليقها. وتعود القضية اليوم مع إجراءات تمس الخدمات الأساسية ووثائق الهوية، وصولا إلى تحديد مهلة لمغادرة البلاد.