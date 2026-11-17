وأظهر بث مباشر ترامب وهو يترجل من الطائرة الرئاسية في مطار نينوي أكينو الدولي عند الخامسة و54 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وجاء وصوله بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية لقمة "آسيان" وتسليم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور رئاسة الرابطة الدورية إلى سنغافورة.

وعلى بعد كيلومترات من مقر القمة، تجمع مئات النشطاء اليساريين والطلاب وأفراد من الشعوب الأصلية في اعتصام يستمر ثلاثة أيام.

واتهمت منظمة "كاراباتان" الحقوقية، إحدى الجهات المشاركة، ترامب باتباع سياسات تسببت في "الموت والدمار" حول العالم، وانتقدت ماركوس لاستقباله.

يشارك ترامب، الذي تأتي زيارته عقب خسارة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في قمة خاصة مع قادة "آسيان". ويشمل برنامجه أيضا اجتماعا للحوار الأمني الرباعي "كواد" مع قادة اليابان والهند وأستراليا، إلى جانب عشاء يستضيفه ماركوس لقادة الرابطة وشركائها.

ومن المقرر أن يجري ترامب وماركوس محادثات صباح الأربعاء تتناول الدفاع والأمن والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويتوجه الرئيس الأميركي لاحقا إلى مدينة شنتشن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".