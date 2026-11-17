ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأميركي، الثلاثاء، أن المحادثات ستركز على وضع ضمانات أمنية تحول دون تعرض أوكرانيا لهجمات روسية مستقبلية، إلى جانب بلورة خطط لإعادة بناء اقتصادها، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر يجريان اتصالات منتظمة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، بالتزامن مع انخراطهما في محادثات مع روسيا.

ووصف المسؤول اجتماع برلين وزيارة ترامب المرتقبة إلى الصين بأنهما جزء من جهد دبلوماسي منسق، مضيفا أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الذين سيرافقون ترامب في زيارته، أُطلعوا على مستجدات المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس الماضي، كما أجريا الإثنين محادثات مع مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف بشأن الخطوات المقبلة في مفاوضات إنهاء الحرب.

وكانت "أكسيوس" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن واشنطن طلبت من موسكو تقديم مقترح بشأن إطار أمني أوروبي لما بعد الحرب، يتضمن خطوات روسية لخفض التوترات، في وقت تبدي فيه حكومات أوروبية تشككا كبيرا في مدى التزام روسيا بأي اتفاق محتمل.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن واشنطن كانت تأمل أن يسهم تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية في دفع موسكو إلى تقديم تنازلات، إلا أن بوتين رفض مقترحا لوقف إطلاق النار.

وتبرز مشاركة أوروبا في أي مفاوضات مباشرة مع روسيا إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ قال ويتكوف وكوشنر إن موسكو وافقت على منح الأوروبيين مقعدا إلى طاولة المفاوضات، فيما نفى أوشاكوف الاثنين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.