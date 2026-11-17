وقالت الشبكة إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون قدرة إيران على تنفيذ هجوم من هذا النوع، وما إذا كانت ستسعى إليه أصلا. ووصفت مصادر مطلعة ما رصدته الاستخبارات بأنه إعداد لخيارات محتملة، من دون دليل على أن طهران قررت المضي في التنفيذ أو أن هجوما بات وشيكا.

اجتماعات احترازية ورد إيراني

ونقلت الشبكة عن مصدرين أن المسؤولين الأميركيين عقدوا اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لبحث كيفية التعامل مع السيناريو المحتمل.

وأحال البنتاغون طلب التعليق إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي امتنع عن التعليق.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في رد للشبكة، إن طهران ترفض استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف، ووصفت الاتهامات المتعلقة بها بأنها مختلقة. ولم يتناول رد البعثة صراحة ما أورده التقرير بشأن احتمال استخدام "قنبلة قذرة".

ويشير مصطلح "القنبلة القذرة" إلى عبوة هدفها نشر تلوث إشعاعي بفعل انفجار تقليدي. وهي تختلف عن السلاح النووي، إذ لا ينتج عنها انفجار نووي.

وتأتي هذه التقديرات فيما تتعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن الحصار الأميركي وإعادة فتح مضيق هرمز. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الحرب ستنتهي قريبا نسبيا، بينما لم تفض المحادثات، وفق الشبكة، إلى اتفاق حتى وقت نشر التقرير.