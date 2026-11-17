وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحفي إنه تعرض "للاتهام والتشهير زورا"، عازيا قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الصيت الحسن".

وكان حزب المعارضة في منغوليا اتهم الرئيس بتحقيق مكاسب مالية من مشروع للسكك الحديدية تنفذه الحكومة.

وقال خوريلسوخ، الذي تولى منصبه في العام 2021، إنه سيتعاون مع المحققين.

وتولى خوريلسوخ ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.

وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد 3 رؤساء وزراء خلال 9 أشهر فقط.

وتدخل استقالة خوريلسوخ حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان المنغولي عليها.