ويأتي تحذير زيلينسكي فيما تتمسك موسكو بمطالب تشمل حياد أوكرانيا وانسحاب قواتها من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس، إلى جانب رفض وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو نزار بوش، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن مطالبة زيلينسكي بالمشاركة في أي مفاوضات لإنهاء الحرب أمر طبيعي، لأن بلاده طرف مباشر فيها.

واستبعد أن يؤدي تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين وحدها إلى وقف القتال، معتبرا أن أي اتفاق قابل للتنفيذ يحتاج إلى مشاركة أوكرانيا ودول أوروبية.

واشنطن تملك أوراق ضغط وبكين مرشحة للوساطة

ويرى بوش أن الولايات المتحدة تستطيع استخدام نفوذها في ملف التسليح للضغط على كييف والعواصم الأوروبية. وفي تقديره، قد يدفع هذا الضغط أوكرانيا إلى تقديم تنازلات أو قبول ما وصفه بتفاهمات ألاسكا بين واشنطن وموسكو.

كما طرح احتمال أن تؤدي الصين دور الوسيط بين روسيا والأوروبيين، معتبرا أن انخراط بكين قد يساعد على تقريب المواقف.

وعزا بوش تفضيل موسكو الحوار مع واشنطن وبكين إلى تراجع ثقتها بالأوروبيين بعد تجربة اتفاقيات مينسك، التي شاركت فيها روسيا وأوكرانيا ودول أوروبية. لكنه قال إن ذلك لا يعني أن موسكو ترفض مشاركة أوروبا، مستندا إلى تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشأن تشكيل وفد أوروبي موحد للمحادثات.

وبحسب بوش، تحول الخلافات بين العواصم الأوروبية دون تشكيل هذا الوفد، وأشار إلى أن التمثيل الأوروبي في أبوظبي اقتصر، وفق وصفه، على ممثل أو اثنين عن كل دولة، من دون وفد يتحدث باسم الأوروبيين.

ورأى أن تهدئة الخطاب الأوروبي تجاه موسكو قد تتيح مشاركة أوروبية مباشرة في المحادثات.

دونباس والضمانات الأمنية

وحدد بوش ثلاثة مطالب روسية رئيسية: التزام أوكرانيا الحياد، وعدم نشر قوات أجنبية أو إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وانسحاب القوات الأوكرانية مما تبقى تحت سيطرتها في دونباس.

ورجح أن تبدي موسكو مرونة بشأن حجم الجيش الأوكراني إذا جرى الاتفاق على المطالب الأخرى. في المقابل، يعتبر زيلينسكي الجيش الأوكراني ضمانة لأمن بلاده.

وقال بوش إن موسكو تنظر إلى هذه المطالب في ضوء المخاوف الأمنية التي طرحتها على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2021.

وأضاف أن القيادة الروسية تعتقد أن موقعها في الحرب يسمح لها بالتمسك بشروطها، وهو ما يفسر، في قراءته، صعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن الأرض والضمانات الأمنية.

أبوظبي ومسار بناء الثقة

ووصف بوش الوساطة الإماراتية بأنها مهمة، خصوصا في الملفات الإنسانية. وقال إن أبوظبي هيأت منصة مقبولة لأطراف الصراع، وإن موسكو تبدي ارتياحا لإجراء المحادثات فيها.

وأشار إلى جهود الإمارات في تبادل الأسرى وإيصال الغذاء والدواء إلى مدنيين محاصرين في مناطق عدة على الجبهة.

ورأى أن التقدم في هذه الملفات يمكن أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة جولات تفاوضية جديدة، حتى إذا تعذر حسم القضايا السياسية في المدى القريب.

وفي تقديره، قد تفتح القمة الثلاثية مجالا لتحريك المفاوضات، لكن فرص وقف الحرب تظل مرتبطة بإشراك كييف والأوروبيين والتوصل إلى تفاهم بشأن دونباس ومستقبل الترتيبات الأمنية لأوكرانيا.