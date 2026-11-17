ورجح مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن تكون التعزيزات تمهيدا لاستئناف القصف، مشيرا إلى أن استمرار الاتصالات الدبلوماسية لا يستبعد عودة العمليات العسكرية.

وقال حرب، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن التعزيزات مستمرة منذ أسابيع. وقرأ تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أنها إشارة إلى أن التفاوض لا يزال قائما، وأن الضربات قد لا تكون مطروحة في الوقت الراهن، لكن الإدارة الأميركية تدرسها بجدية.

وعزا ذلك إلى اعتقاده بأن طهران ما زالت تسعى إلى امتلاك سلاح نووي مستقبلا، رغم المفاوضات والمساعي التي شاركت فيها دول عربية وباكستان وتركيا.

التفاوض تحت القصف

ورأى حرب أن وقف القصف الأميركي والإسرائيلي أتاح لإيران إطالة أمد المفاوضات عبر طلب بحث كل نقطة على حدة. ودعا إلى طرح الشروط الأميركية واستئناف القصف بالتوازي مع التفاوض، على أن تتوقف الضربات إذا وافقت طهران على تلك الشروط.

واعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطأ حين أوقف العمليات، مشيرا إلى أن نائبه جي دي فانس وأطرافا إقليمية كانت قد دعت إلى وقفها.

وقال حرب إن مسؤولين في الإدارة الأميركية باتوا أكثر تشددا حيال طهران بعد عقود من محاولات التفاوض. واعتبر أن إيران استخدمت الأموال التي أتيحت لها في مراحل سابقة لتوسيع نفوذها الإقليمي عبر حلفائها.

كما رأى أن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تحاول إظهار طهران في موقع الطرف الأقوى، وتصوير الضغوط الاقتصادية على أنها لا تحد من قدرتها على مواصلة المواجهة.

وأعرب حرب عن تفضيله إسقاط النظام الإيراني، مع إقراره بأن بعض الدول العربية لا تؤيد هذا الخيار. وحذر، في معرض شرح موقفه، من أن بقاء النظام ضعيفا قد يدفعه إلى معاودة التصعيد ضد دول عربية وإسرائيل بعد انتهاء ولاية ترامب.

ورأى أن البديل، إذا لم تسع واشنطن إلى إسقاطه، هو زيادة الضغط العسكري لإضعاف قدراته.

دور إسرائيلي محتمل ومباحثات في الصين

وتوقع حرب أن تشارك إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة إذا استؤنفت العمليات، مستندا إلى التنسيق العسكري والاستخباري بينهما خلال الجولة السابقة.

وتطرق إلى زيارة مسؤولين من الموساد إلى واشنطن، وربطها بملف التهديدات التي تطال ترامب وببحث مسار المواجهة مع طهران.

وطرح تساؤلات بشأن أهداف الزيارة ودور المعلومات الإسرائيلية فيها، من دون أن يحسم طبيعتها.

وفي المسار الدبلوماسي، رجح حرب أن يبحث ترامب الحرب مع إيران وسبل إنهائها خلال لقائه المرتقب في الصين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب ملف خفض الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو. واستبعد أن تكون لبكين مصلحة في إطالة أمد الحرب، معتبرا أنها قد تستفيد من رفع العقوبات عن إيران.

الكونغرس وتمويل العمليات

واستبعد حرب أن تغيّر نتائج الانتخابات النصفية قرار ترامب بشأن استئناف العمليات، مشيرا إلى أن خسارة حزب الرئيس في انتخابات سابقة لم تمنع إدارات أميركية من خوض عمليات عسكرية.

واستشهد بتجربتي بيل كلينتون في يوغوسلافيا وباراك أوباما في ليبيا، مع إقراره بأن تمويل العمليات قد يواجه عقبات في الكونغرس.

ورجح أن تحظى العودة إلى القتال بتأييد أغلبية المشرعين إذا طُرحت للتصويت. وفي قراءته، قد يستمر التفاوض حتى مع عودة الضربات، إذ يرى أن واشنطن تستطيع استخدام الضغط العسكري لدفع طهران إلى قبول شروطها.