وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية شنت، خلال الليلة الماضية، هجوما مكثفا بأسلحة عالية الدقة من البر والجو، وبطائرات مسيرة.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدف الهجوم منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في إنتاج صواريخ كروز، وطائرات مسيرة متوسطة وبعيدة المدى، والبنى التحتية للنقل في مدينتي كييف وزاباروجيا، ومقاطعتي تشيركاسي ودنيبروبيتروفسك".

كما شملت الضربات منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ وسفناً بحرية قالت الوزارة إنها تُستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.

في وقت متأخر من مساء الاثنين، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو إن صواريخ روسية استهدفت جسرين رئيسيين في العاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو على تطبيق تلغرام: "وفقا للمعلومات الأولية، تعرض الجسران الشمالي والجنوبي للقصف".

كما أفاد بوقوع أضرار في البنية التحتية الحيوية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات التدفئة المركزية والمياه عن عدة أحياء في العاصمة.

وكانت هجمات روسية سابقة بطائرات مسيرة وصواريخ، استهدفت جسور الطرق وخطوط مترو الأنفاق، قد تسببت بالفعل في شلل مروري كبير في المدينة التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، ويقسمها نهر دنيبرو إلى ضفتين.

واستهدفت صواريخ روسية أيضا مدن خاركيف ودنيبرو وزاباروجيا شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.