تفصيلا، أعلنت تايوان الثلاثاء أنها رصدت طائرتين عسكريتين روسيتين "في وقت مبكر من صباح اليوم" قرب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن الجيش التايواني "راقب الوضع واتخذ الإجراءات المناسبة".

وفق وقت سابق الثلاثاء، أعلنت اليابان أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا مجالها الجوي، مؤكدة أنها قدمت احتجاجا "شديد اللهجة" إلى موسكو.

ودخلت الطائرتان المجال الجوي لليابان قرب أوكينوشيما في منطقة فوكوكا في جنوب غربي البلاد بعيد الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن "انتهاك طائرات روسية لمجالنا الجوي، وإذ يمثّل انتهاكا خطيرا لسيادة بلدنا، فهو يشكل أيضا تهديدا لأمننا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضاف كيهارا أن الطائرتين عبرتا مضيق تسوشيما، ثم حلّقتا بين جزيرة يوناغوني وتايوان قبل التوجه نحو المحيط الهادئ.

من ناحيتها، دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية على إثر دخول طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عددا غير محدّد من الطائرات الروسية دخل ثم غادر منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتصنّف منطقة تحديد الدفاع الجوي، منطقة عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتُستخدم لرصد الطائرات المقتربة والتعرف إليها.

وأكدت كوريا الجنوبية أن الطائرات الروسية لم تنتهك مجالها الجوي.