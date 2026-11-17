وأضاف سوبيانين، عبر منصة تلغرام، أن أوكرانيا أطلقت نحو 800 مسيرة باتجاه منطقة موسكو خلال منذ ساعات الليل حتى الصباح.

وكان سوبيانين قال، أمس الإثنين، في سلسلة منشورات على "تلغرام" خلال الليل وحتى صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت حوالي 139 مسيّرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير ما يصل إلى 2049 مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة، في أعلى مؤشر يومي من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة.