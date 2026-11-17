وقال دي فانس لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية "لا استبعد الترشح للرئاسة أتوقع اتخاذ القرار في وقت ما خلال عام 2027".

وأوضح دي فانس أن الترشح للبيت الأبيض يتطلب جمع تمويل كبير واستعدادات مكثفة مما يجعله قرارا لا يمكن تأجيله حتى اللحظة الأخيرة.

وكانت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبعد الانتصار الكاسح للديمقراطيين، أثرت بشكل واضح على طموحات دي فانس، بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، حينذاك، إن الهزيمة الكبيرة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، قد أربكت قرار دي فانس بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وألقت بظلال من الشك على مستقبله السياسي.

ووفقا للصحيفة، فقد ناقش فانس وحلفاؤه سرا أسئلة صعبة حول خوض حملة للبيت الأبيض عام 2028، حيث أبلغه بعض الحلفاء السياسيين بأنهم لم يعودوا يعتقدون أن أي جمهوري قادر على الفوز بالانتخابات الرئاسية بعد عامين.

وأشارت إلى أن فانس صرح لمقربين منه، قبل الانتخابات وبعدها، بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن الترشح، وفقا لـ 6 أشخاص مقربين منه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تجاهل تماما اسم نائبه جيه دي فانس خلال حديث سابق له عن المرشحين المحتملين لخلافته.

فعندما سئل عن الأسماء التي يمكن أن تضمها هذه القائمة، باستثناء نائب الرئيس، أجاب ترامب بذكر اسم واحد: "حسنا، أعتقد أن ماركو رائع"، في إشارة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.