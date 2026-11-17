ودخلت الطائرتان المقاتلتان المجال الجوي لليابان قرب أوكينوشيما في منطقة فوكوكا جنوب غربي البلاد، بعيد الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن "انتهاك طائرات روسية لمجالنا الجوي، وإذ يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة بلدنا، فهو يشكل أيضا تهديدا لأمننا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية".

ومنذ أسابيع، تشهد العلاقات اليابانية الروسية توترا على خلفية توقيف صحفي ياباني متهم بالتجسس، ومصادرة أصول شركة "جابان توباكو" في روسيا.

وأضاف كيهارا أن الطائرتين عبرتا فوق مضيق تسوشيما، ثم حلقتا بين جزيرة يوناغوني وتايوان قبل التوجه نحو المحيط الهادئ.

وجاء إعلان اليابان بعدما دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية، إثر دخول طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها، الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عددا غير محدد من الطائرات الروسية دخل ثم غادر منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتصنف منطقة تحديد الدفاع الجوي، منطقة عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتستخدم لرصد الطائرات المقتربة والتعرف إليها.

وأكدت سيول أن الطائرات الروسية لم تنتهك مجالها الجوي.

وكانت اليابان قدمت احتجاجا "شديد اللهجة" إلى موسكو عام 2024، على خلفية اختراق طائرة دورية روسية مجالها الجوي 3 مرات، في أول حادثة مؤكدة من هذا النوع منذ عام 2019.

وفي أغسطس الماضي، احتجت اليابان على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي، وهي أراض متنازع عليها تعرف في اليابان باسم الأقاليم الشمالية، واستولى عليها الاتحاد السوفياتي عام 1945.