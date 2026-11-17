وأصابت ضربات روسية جسرين رئيسيين في كييف مساء الإثنين، في إطار هجوم ألحق أضرارا ببنى تحتية حيوية وتسبب باضطرابات في إمدادات التدفئة والمياه في أجزاء من العاصمة الأوكرانية، بحسب رئيس بلديتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من هجوم روسي وشيك، في وقت أجرت كييف مباحثات مع الأميركيين بشأن جولات المفاوضات المقبلة المحتملة مع روسيا، شارك فيها ممثلون لأوروبا.

وقال كليتشكو عبر تطبيق "تلغرام" قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي: "بشكل أولي، تعرض جسرا الشمال والجنوب في العاصمة لضربات"، وذلك غداة تحذير سلاح الجو الأوكراني من صواريخ متجهة نحو المدينة.

وأضاف في منشور لاحق: "أسفر هجوم العدو عن أضرار في أنظمة البنية التحتية الحيوية"، مشيرا إلى تأثر إمدادات التدفئة والمياه في بعض أحياء العاصمة.

في المقابل، استهدفت أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي جسرا يربط القرم بالأراضي الروسية، حسبما أفاد مسؤول منصب من روسيا التي ضمت شبه الجزيرة.

وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق "تلغرام": "هاجم العدو مجددا جسر القرم. وفي الوقت الراهن تم تعليق حركة المرور".

وكان زيلينسكي حذر من أن روسيا تستعد لشن هجوم، مؤكدا أن أوكرانيا جاهزة للرد.

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إن الدفاعات الجوية تصدت لـ20 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.