وأضافت ‌الشركة في بيان: "لا توجد أي مؤشرات على أن هذه المشكلة مرتبطة بالأمن ‌الإلكتروني".

وكشفت مذكرة ‌داخلية ⁠لنقابة طياري "يونايتد إيرلاينز"، اطلعت عليها "رويترز"، أن انقطاعا في الخدمة ⁠عبر ‌الإنترنت على مستوى ⁠الشركة يؤثر في عدة تطبيقات يستخدمها ⁠الطيارون، بما في ذلك الاتصالات ⁠بين أفراد الطواقم.

وقالت الشركة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "نحن على علم بالانقطاع واسع النطاق في النظام، وتعمل فرقنا جاهدة لإعادة الأمور إلى ‌نصابها في أسرع وقت ممكن".

ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من خلل مشابه أصاب شبكة إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، وأدى إلى وقف حركة الطيران على مستوى البلاد.