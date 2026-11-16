وبحسب تحليل أعدته شركة "ريموند جيمس" للاستشارات، فمن المنتظر أن تخسر شركة "أميركان أيرلاينز" ما يصل إلى 354 مليون دولار من أرباحها المحتملة نتيجة قرار وقف التحليق، لتكون الأشد تضررا بين 9 شركات طيران أميركية وكندية كبرى شملهم التحليل.

ووفقا للتقديرات، تتراوح الخسائر المتوقعة لشركة "أميركان أيرلاينز" بين 136 و354 مليون دولار، في حين تتراوح الخسائر المحتملة لشركة "دلتا أيرلاينز" بين 94 و244 مليون دولار، وخسائر "يونايتند أيرلاينز" بين 88 و229 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن وزير النقل الأميركي شين دافي قوله في إيجاز صحفي، الإثنين، إن اضطراب حركة الطيران الجمعة كلف الاقتصاد الأميركي "مليارات الدولارات".

وخلال الفترة من يوم الجمعة وحتى صباح الإثنين، ألغيت أو أجلت أكثر من 19 ألف رحلة طيران قادمة أو مغادرة من المطارات الأميركية، بما يمثل نحو 18 بالمئة من إجمالي عدد الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات شركة "سيريوم".

وكانت "أميركان أيرلاينز" الأشد تضررا، حيث ألغت أو أجلت ما يزيد على 5800 رحلة، بما يمثل نحو 23 بالمئة من إجمالي رحلاتها المجدولة خلال الفترة المذكورة.