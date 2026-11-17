وأضاف كوشنر، وهو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى، صباح الإثنين، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، محادثات مع مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، تناولت التقدم المحرز في مسار السلام والخطوات المقبلة.

وأوضح أنهما أجريا أيضا اتصالا وصفه بالمثمر مع أوكرانيا وشركاء أوروبيين، من بينهم مستشارو الأمن القومي في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار كوشنر إلى أن المناقشات تناولت سبل استئناف التواصل المباشر بين أوروبا وروسيا، معتبرا أن من المهم أن يستمع الجانبان إلى مخاوف بعضهما البعض ومقترحاتهما، والعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارا وأمنا للقارة الأوروبية.

وأضاف أن التحضيرات بدأت لوضع جدول أعمال الاجتماع المتعدد الأطراف المقبل، الذي يجري العمل على عقده في المستقبل القريب، موضحا أن أحد المحاور الرئيسية للمناقشات يتمثل في كيفية إنهاء الحرب ووضع ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب تقلل احتمالات اندلاع نزاعات جديدة.

ولفت إلى إحراز تقدم في هذا الاتجاه عبر العمل مع كييف والشركاء الأوروبيين، استنادا إلى 3 محاور رئيسية.

وتشمل هذه المحاور تقديم ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا، وفتح مسار نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد خطة شاملة للازدهار بعد الحرب بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والبنك الدولي وجهات أخرى، بهدف دعم الاستقرار المالي وإعادة الإعمار والاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات كوشنر بعد أيام من محادثات ثلاثية بوساطة أميركية جمعت مسؤولين روسا وأوكرانيين في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وعقب تلك المحادثات، التي أسفرت عن اتفاق مبدئي على تنفيذ عملية واسعة لتبادل أسرى الحرب، من دون تحقيق اختراق بشأن القضايا الرئيسية العالقة، توجه كوشنر وويتكوف إلى موسكو في 12 نوفمبر، حيث التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وانتقل المبعوثان الأميركيان بعد ذلك إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحثا معه نتائج محادثاتهما مع بوتين والجهود المقبلة للتوصل إلى تسوية.