ويأتي ذلك في أعقاب استقالة هوانغ الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج مع امرأة تدعى أليس هوانغ، يشتبه مسؤولون في الاستخبارات الأميركية في تجنيدها من قبل جهاز الاستخبارات الصيني للتجسس.

وكانت الأزمة دفعت مجلس إدارة الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، إلى فتح تحقيق مستقل في سلوك رئيسها التنفيذي السابق، وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه.

وقال ترامب، الإثنين، إنه لا يمانع عودة هوانغ، معتبرا أن ذلك قد يساعد الشركة على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة.

وأضاف: "أعتقد أن عودة جينسن ليست فكرة سيئة بالتأكيد".

وفي المقابل، قالت المصادر أن مجلس الإدارة، الذي يضم عددا من المقربين من هوانغ، يواصل البحث عن خليفة له، ويدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكانت "فينانشال تايمز" قد كشفت الأسبوع الماضي أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة "آرم" رينيه هاس، في إطار عملية البحث.

وأثارت القضية أيضا مخاوف في واشنطن بشأن فعالية القيود الأميركية على صادرات الرقائق المتقدمة، خصوصا بعد الكشف عن علاقة أليس هوانغ بشركة مقرها سنغافورة ولها صلات بالصين، وكانت "إنفيديا" تبيعها رقائق إلكترونية.

وشكك ترامب في المزاعم المتعلقة بعمل أليس هوانغ لصالح بكين، قائلا: "لا أعلم إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك"، مضيفا أن علاقة هوانغ لم تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وتزامنت الأزمة مع خلافات داخل إدارة ترامب بشأن السماح لشركة "إنفيديا"، بتصدير رقائق إلى شركة "ميغاسبيد" المرتبطة بالصين.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد حمل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع تلك الصادرات.