ولم يبدد اجتماع ممثلي الليكود وحزب "يش عتيد" الخلاف، بينما تضيق خيارات آيزنكوت بفعل الانقسام داخل معسكر التغيير بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية أو ضم الأحزاب الحريدية.

وقال عضو الكنيست السابق مفيد مرعي، في حديثه إلى "الظهيرة" على "سكاي نيوز عربية"، إن الاجتماع يأتي في إطار استكشاف فرص التعاون، ولا يدل على تقدم ملموس في المشاورات.

وأوضح أن الليكود يريد انضمام آيزنكوت و"يش عتيد" إلى حكومة الوحدة التي يدعو إليها نتنياهو، بينما يصر آيزنكوت على ترؤس الحكومة لأربع سنوات من دون نتنياهو، وهو شرط يرفضه الليكود.

ويرى الباحث السياسي إيلي نيسان أن تمسك الليكود بنتنياهو يعود إلى غياب شخصية قادرة على خلافته داخل الحزب، مشيرا إلى أنه قاد حملته الانتخابية رغم تراجع تمثيله في الكنيست. وأضاف أن نتنياهو يستند في مفاوضاته إلى كتلة من 53 مقعدا باحتساب الأحزاب الحريدية، رغم أنها لم توص بتكليفه أمام رئيس الدولة.

العرب والحريديم في حسابات الأغلبية

وبحسب مرعي، لم تُنه توصية أحزاب معسكر التغيير بتكليف آيزنكوت خلافاتها التي سبقت الانتخابات.

وقدّر عدد مقاعد المعسكر بـ67، لكنه قال إن رصيده الصافي لا يتجاوز 43 مقعدا، ما يصعّب تحويل التأييد للتكليف إلى أغلبية قادرة على تشكيل حكومة مستقرة.

وتبرز مشاركة الأحزاب العربية في صلب الخلاف، فأفيغدور ليبرمان يرفض قيام حكومة تعتمد على دعمها، بينما يجري يائير جولان محادثات معها.

ويرى مرعي أن الخلاف قد يهدد بقاء أي ائتلاف يقوم على هذا الدعم، ويفتح الطريق أمام انتخابات جديدة إذا لم يتفق الشركاء على صيغة واضحة.

أما ضم الأحزاب الحريدية، فيتطلب، وفق مرعي، التوصل إلى صيغة لقانون التجنيد تقبل بها هذه الأحزاب، بعدما عارضت قوى في معسكر التغيير استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وقال نيسان إن حركة "شاس" أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة، وإن انضمام "يهدوت هتوراه" وحده لا يحل الخلاف. وأضاف أن ليبرمان قد يضطر إلى قبول مشاركة الحريديم إذا أراد الانضمام إلى حكومة آيزنكوت.

سابقة غانتس تعقّد التناوب

وقال مرعي إن نتنياهو يسعى إلى البقاء في منصبه خلال محاكماته، وإنه يتمسك بتولي رئاسة الحكومة أولا حتى في حال بحث ترتيب للتناوب. مضيفا أن أي تقارب مع الليكود قد يضعف موقف آيزنكوت أمام ناخبيه إذا بدا أنه يتراجع عن تعهده بتشكيل حكومة من دون نتنياهو.

وقال نيسان إن آيزنكوت يخشى تكرار تجربة بيني غانتس، الذي دخل حكومة وحدة على أساس تفاهمات قال إن نتنياهو لم يلتزم بها. ورأى أن صيغة الوحدة قد تصبح ممكنة إذا تراجعت الأطراف عن شروطها، وتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، على أن يشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء البديل.

مزاعم انتخابية تزيد أزمة الثقة

وزادت مزاعم التدخل في الانتخابات، التي تناولها برنامج "عوفدا"، التوتر بين الطرفين. وقال مرعي إن ليبرمان، بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، دعا مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والموساد ورئيس الأركان إلى التحقق مما جرى يوم الاقتراع.

ورأى نيسان أن المزاعم عمّقت انعدام الثقة بين نتنياهو ومعسكر التغيير، مشيرا إلى رغبة المعسكر في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن إجراءات اتخذها نتنياهو قبل الانتخابات. وفي تقديره، تظل حكومة الوحدة المخرج من المأزق، فيما قد يؤدي تعثر المشاورات إلى انتخابات مبكرة في مارس المقبل، ما لم يحسم آيزنكوت خلافاته مع شركائه المحتملين بشأن رئاسة الحكومة وتركيبة الائتلاف.