وقال قاليباف إن باب الاتفاق لا يزال مفتوحا إذا قبلت واشنطن الشروط الإيرانية، مؤكدا أن بلاده لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلم".

وحذّر من أن طهران سترد على أي تحرك عسكري أميركي جديد، وقال إن الجيش الإيراني هو من سيحدد نطاق المواجهة.

وفي حديثهما إلى "الظهيرة" على "سكاي نيوز عربية"، ربط الخبيران سمير التقي ومهند العزاوي وصول الحاملة بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية. وبينما لم يرجح التقي ضربة وشيكة بالضرورة، طرح العزاوي احتمال تنفيذ عملية قصيرة تستهدف قدرات الحرس الثوري.

الملف النووي يعطل التفاوض

ويرى التقي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات مقتنعا بأن طهران لن تغير موقفها من دون ضربة عسكرية. وقال إن استهداف الحرس الثوري قد يكون أسهل سياسيا في واشنطن من ضرب مرافق حيوية، نظرا إلى ما قد يلحقه استهداف تلك المرافق من أضرار بالسكان.

واستبعد التقي أن يؤدي صعود الديمقراطيين في الكونغرس إلى تحول في السياسة الأميركية على النحو الذي تراهن عليه إيران. وقال إنهم لا يسعون إلى خفض كبير في تمويل الحملة العسكرية، لكنهم يطالبون بتحديد أهدافها وإنهائها.

واعتبر أن الأولوية الأميركية تبقى انتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي، وهو ملف قال إن قاليباف لم يتطرق إليه في حديثه عن الشروط السبعة.

وفي تقدير التقي، قد تواجه إيران أزمة خانقة في قدرتها على التصدير بحلول منتصف ديسمبر. وحذر من أن مهاجمة الأسطول الأميركي أو الناقلات، إذا اختارت طهران التصعيد للخروج من حالة الجمود، قد تمنح واشنطن ذريعة لاستئناف الضربات.

وتوقف عند مضيق هرمز، معتبرا أن فرض رسوم على الملاحة لا يقدم حلا جذابا، وأن توسيع مسار ملاحي بمحاذاة عُمان قد يحد من قدرة إيران على استخدام المضيق للضغط.

كما رأى أن إبقاء الأسطول الأميركي في المنطقة من دون سقف زمني يعرّض الجنود لمواجهة مفتوحة.

تعزيزات عسكرية واحتمال ضربة قصيرة

من جانبه، قال العزاوي إن الحاملة جزء من قوة عمليات، واعتبر أن توقف الاشتباك المباشر يتزامن مع استمرار أنشطة إيرانية تشمل عمليات سيبرانية وتحركات لشبكات مرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس. ورأى أن الهدنة السابقة منحت طهران وقتا لاستعادة زمام المبادرة وإعادة ترتيب قدراتها.

واستند العزاوي في تقديره إلى ما قال إنه ارتفاع عدد طائرات التزود بالوقود الأميركية إلى 80 طائرة، مقابل 20 في العملية السابقة. ورجح أن تستهدف أي جولة جديدة قدرات الحرس الثوري، مع احتمال مشاركة إسرائيل. وقدّر أن تستمر العملية نحو سبعة أيام، وهو سيناريو طرحه في سياق قراءته للتحشيد العسكري.

وأشار العزاوي إلى أن الاعتماد على الضربات الجوية وحدها لم يأخذ في الحسبان، في رأيه، حجم القدرات الإيرانية المحصنة تحت الأرض. ودعا التقي إلى وضع أهداف محددة لأي ضربة وإعادة النظر في جاهزية القوات الأميركية لمواجهة الصواريخ والمسيّرات، بما يشمل تطوير طرق انتشارها وتصميم قواعدها.

ورجّح الخبيران أن تسبق ضربة عسكرية أي اتفاق محتمل. لكن التقي لم يحدد توقيتا لها، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان الاستعداد، فيما تعيد واشنطن تنظيم انتشارها العسكري في المنطقة.

وفي الوقت الذي يشترط فيه قاليباف قبول المطالب الإيرانية للعودة إلى مسار الاتفاق، يرى التقي أن فرص استئناف التفاوض مرهونة بموقف طهران من تقديم تنازلات في الملف النووي.