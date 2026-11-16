ويثير فقدان القدرة على متابعة هذا العدد الكبير من المخالطين مخاوف من انتقال العدوى من دون اكتشافها في مراحل مبكرة، خصوصا في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية ونزوحا للسكان، حيث يصعب على الفرق الطبية الوصول إلى المصابين ومتابعة مخالطيهم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجمات المسلحة وانعدام الأمن باتا من أبرز العقبات أمام جهود التصدي للوباء، مشيرة إلى أن الهجوم الذي استهدف بلدة "كانتين-ألويا" أدى إلى تعطيل متابعة أشخاص مدرجين على قوائم مخالطي حالات إصابة مؤكدة، كما تعذر تحديد أماكن 3 مصابين بالفيروس.

وبحسب بيانات محدثة صدرت الأحد، تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية التفشي 11 ألف حالة، فيما تخطى عدد الوفيات 5400 حالة، مع استمرار تسجيل ما بين 400 و500 إصابة جديدة أسبوعيا، ما يزيد الضغط على النظام الصحي ويعقد جهود احتواء الوباء.

هجمات تعرقل الاستجابة الصحية

أسفر الهجوم المسلح على بلدة "كانتين-ألويا" في إقليم شمال كيفو عن مقتل 66 مدنيا، بينهم 3 من العاملين في القطاع الصحي، وتعرضت 3 مرافق صحية للنهب والحرق.

وتمتد تداعيات الهجمات إلى تعطيل جهود التصدي للوباء، إذ يمثل تتبع المخالطين إحدى الركائز الأساسية للحد من انتقال العدوى واكتشاف الإصابات الجديدة مبكرا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن البلدة تعرضت لهجوم آخر في 11 نوفمبر، ما يعكس استمرار التهديدات الأمنية التي تعرقل وصول الفرق الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتزيد صعوبة إجراء الفحوص وعزل المصابين وعلاجهم.

وكشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 80 هجوما على خدمات ومرافق الرعاية الصحية منذ إعلان التفشي، ما يعرض العاملين في القطاع الصحي للخطر ويهدد استمرار الخدمات الطبية والوقائية.

ويمنح استمرار العنف والنزوح والقيود المفروضة على الحركة الفيروس فرصا إضافية للانتشار، خصوصا في المناطق النائية التي يصعب على الفرق الصحية الوصول إليها.

وبحسب بيانات السلطات الصحية، يمثل الأطفال أكثر من ربع الإصابات المؤكدة ونحو ثلث الوفيات، فيما تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بالفيروس دون سن الخامسة نحو 70 بالمئة.

وتشكل هذه الأرقام تحديا إضافيا أمام جهود التصدي للوباء، في ظل صعوبة وصول الأطفال إلى مراكز العلاج المتخصصة وتأخر اكتشاف الإصابات في المجتمعات المتضررة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن إحراز تقدم في احتواء العدوى في بعض المناطق لا يعني السيطرة على التفشي في البلاد ككل، محذرة من أن استمرار الهجمات المسلحة وتعثر وصول الفرق الإنسانية قد يقوضان المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الماضية.