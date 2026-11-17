يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب أن منظمة "كير" تخضع لمراقبة أميركية وثيقة، ولم يستبعد اتخاذ إجراء ضدها، مشيدا في الوقت ذاته بتشديد مصر إجراءاتها ضد الإخوان، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تتجه إلى مرحلة جديدة من المواجهة قد تصل إلى تصنيف الجماعة ومنظمات أخرى مرتبطة بها على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل توجهه إلى مانيلا: "قامت مصر بعمل جيد. مصر شددت إجراءاتها ضد تنظيم الإخوان بشكل كبير للغاية بناء على طلبي. و(كير) منظمة أخرى نراقبها عن كثب شديد. لن أقول ذلك في الوقت الحالي، لكن هذا الأمر قد يحدث".

ويرى محللون أميركيون ومتخصصون في شؤون الأمن في حديثهم لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات ترامب تعكس توجها نحو توسيع نطاق المواجهة مع تنظيم الإخوان، وعدم الاكتفاء بتصنيف فروعه في المنطقة، مع احتمال امتداد الإجراءات إلى منظمات تنشط داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتها "كير".

من مصر إلى واشنطن.. مسار التصنيف يتوسع

تأتي تصريحات ترامب عقب قرار مصر إدراج 35 كيانا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وجمعيات إسلامية أوروبية، فضلا عن 36 شخصا، على قوائم الكيانات الإرهابية.

أما على المستوى الأميركي، فقد سبق أن صنفت الإدارة الأميركية في يناير الماضي، فرعي تنظيم الإخوان في مصر والأردن ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما أدرجت الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إذ جاءت هذه الإجراءات تنفيذا للمسار الذي أطلقه ترامب عبر أمر تنفيذي أصدره في نوفمبر 2025، وجه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى مراجعة تصنيف فروع التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

كما سبق أن حذر الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، من أن خطورة تنظيم الإخوان "تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط"، معتبرا أن تهديده لا يقتصر على إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس، مضيفا أن التنظيم يتجه أولا نحو أوروبا باعتبارها أقرب إليه.

فلوريدا تفتح جبهة المواجهة مع "كير"

وفي تطور يعكس انتقال المواجهة إلى المستوى الداخلي الأميركي، دخل قرار ولاية فلوريدا تصنيف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وفرعه في الولاية ضمن الكيانات المصنفة "منظمات إرهابية محلية" حيز التنفيذ قبل أيام، مما دفع المنظمة إلى تعليق أنشطتها وعملياتها في الولاية.

جاء ذلك بعدما رفض قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من فلوريدا ألين وينسور، طلب المجلس وفرعه وقف تطبيق التصنيف أو إلغائه مؤقتا، معتبرا أن الجهتين لم تقدما، في هذه المرحلة، ما يرجح نجاحهما في إثبات انتهاك القرار لحقوقهما الدستورية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

وكان حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس قد وقع في أبريل الماضي قانونا يمنح مسؤولين في الولاية، من بينهم الحاكم ورئيس الأمن الداخلي وأعضاء مجلس الوزراء، صلاحيات تصنيف منظمات باعتبارها كيانات إرهابية محلية، استنادا إلى تقديرات تتعلق بممارستها أنشطة متطرفة.

ويتيح القانون فرض قيود على التمويل الحكومي والعقود والدعم العام، كما يفتح المجال أمام حل المنظمات المصنفة، إلى جانب فرض عقوبات على بعض أشكال الدعم المادي لها، وفرض قيود تتعلق بالأنشطة الطلابية والمؤسسات التعليمية.

تصنيف أوسع لفروع الإخوان

في قراءة للتحركات الأميركية، قال مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ترامب بدأ بالفعل مسار تصنيف فروع تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن الإجراءات الأميركية شملت الفرعين المصري والأردني، والفرع اللبناني الذي صنف منظمة إرهابية، إلى جانب استهداف الفرع السوداني.

وأوضح حرب أن الوصول إلى تصنيف فيدرالي شامل للجماعة يتطلب التعامل مع كل فرع وفق معايير قانونية خاصة، نظرا لاختلاف طبيعة نشاط كل فرع وتصرفاته، مضيفا أن المسار الذي يتجه إليه ترامب يتمثل في السعي إلى تصنيف التنظيم بأكمله إرهابيا.

وفي تفسيره للتغير الذي طرأ على التعامل الأميركي مع التنظيم، اعتبر حرب أن هجمات السابع من أكتوبر كانت محطة بالغة الأهمية، إلى جانب تطورات أخرى، من بينها الحرب في السودان وما وصفه بتأثير التيارات المرتبطة بالإخوان فيها، فضلا عن امتداد نشاط التنظيم إلى مناطق أخرى، وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية.

كما ربط حرب بين التحركات الأميركية والضغوط المحتملة على الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه أنشطة التنظيم، قائلا إن هناك حاجة إلى تعزيز الرقابة على أنشطته في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، موضحا أن بعض المؤسسات والمنظمات التي تعمل تحت مسميات مختلفة، تتيح للتنظيم ممارسة أنشطته داخل المجتمعات الأوروبية، مشيرا إلى وجود مكاتب ومؤسسات تتلقى أموالا من جهات حكومية، فضلا عن نشاط عناصر مرتبطة بها في مجالات أكاديمية واقتصادية.

ورأى أن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات تصنيف بحق فروع إضافية من التنظيم قد يحد من قدرته على التحرك، خصوصا مع تزامن ذلك مع إجراءات عربية، وفي مقدمتها التحركات المصرية الأخيرة المتعلقة بإدراج 35 كياناً على قوائم العقوبات.

وعلى صعيد التحركات داخل الولايات المتحدة، أشار حرب إلى أن عددا من الولايات بدأ اتخاذ خطوات لتصنيف هيئات مرتبطة بالتنظيم، مستشهدا بفلوريدا وتكساس وأوكلاهوما، معتبرا أن هذه التحركات تعكس اتجاها متزايدا نحو تقييد نشاط تلك المنظمات على مستوى الولايات.

التصنيف قد يأتي على مراحل

كما يرى الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الأمن سكوت مورغان، أن احتمالات اتخاذ إجراءات إضافية ضد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) لا يمكن فصلها عن طبيعة الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، ولا عن التحركات القانونية والتشريعية التي تشهدها بعض الولايات.

وقال مورغان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس طالما سارع إلى استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا" للتصدي للانتقادات الموجهة إلى الأعمال الإرهابية التي يرتكبها متطرفون داخل الولايات المتحدة منذ ذلك اليوم، في محاولة لصرف الانتباه عن تلك الانتقادات.

وفي ما يتعلق بالتحركات المحتملة داخل الولايات المحتملة، أشار مورغان إلى احتمال حدوث خلاف بين إدارة ترامب وبعض الولايات التي يقودها ديمقراطيون، لافتا إلى تقارير تفيد بأن الحاكمة المنتخبة حديثا لولاية تكساس جينا هينوخوسا، قد تتراجع عن قرار الحاكم المنتهية ولايته غريغ أبوت بإلغاء تصنيف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية منظمة إرهابية.

ويرى أن اتخاذ قرار بتصنيف "كير" منظمة إرهابية سيمثل خطوة مهمة تحمل دلالات تتجاوز وضع المنظمة نفسها، وتعكس تحولا في طبيعة تعامل الإدارة الأميركية مع الجماعة والكيانات المرتبطة بها، فضلا عن تداعيات محتملة على مستقبل نشاطها وقدرتها على التحرك وجمع التمويلات داخل الولايات المتحدة، بما قد يشير إلى مرحلة جديدة من التراجع والانحسار في نفوذها لتنظيم الإخوان ذاته.