وقال زيلينسكي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن بلاده لا تعلم حتى الآن ما إذا كانت ستنضم إلى الناتو، مطالبا أوروبا والحلف بتقديم مقترحات واضحة بشأن الحرب.

وأضاف أن أوكرانيا اقترحت وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي نقاشات، مؤكدا أن بلاده ليست مستعدة لمغادرة أراضيها في إطار أي اتفاق محتمل.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالسعي إلى مواصلة الحرب، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يظهر أي نية لإنهاء القتال.

وشدد زيلينسكي على أن "روسيا هي من بدأت هذا الاعتداء"، مضيفا: "روسيا هي المعتدية ونحن الضحية".

وعن جهود الوساطة، كشف زيلينسكي أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اقترح تيسير المفاوضات، موجها الشكر إلى دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد على هذه الوساطة.

وأكد دعم بلاده لأي مفاوضات قد تؤدي إلى حل، معربا عن أمله في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وعن التطورات الميدانية، قال زيلينسكي إن الوضع العسكري بالنسبة إلى بلاده "طبيعي وتحت السيطرة"، مشيرا إلى أن الخسائر الكبرى تقع في صفوف الجنود الروس.

وأوضح أن أوكرانيا تتعرض لضربات بالمسيرات الإيرانية والصواريخ الروسية، لافتا إلى أن الصواريخ الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية، ما يؤدي إلى انقطاعات متواصلة في الكهرباء ويضاعف معاناة السكان يوميا.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، أعلن زيلينسكي رفض بلاده رفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرا أن تخفيفها سيساعد موسكو في تمويل الحرب.

كما طالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء الحرب.