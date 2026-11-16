وأوضح ترامب للصحفيين، قبيل مغادرته البيت الأبيض في مستهل جولة تشمل الفلبين والصين، أن اللقاء سيعقد في الصين إذا تم، مشيرا إلى أن حضور كيم يتوقف على موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف ترامب "لقد كان (شي) هنا قبل شهر، وسنلتقي أيضا بالرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، وربما نلتقي كيم جونغ أون أيضا".

وتابع "سيكون ذلك جيدا. لدينا فرصة لإنجاز الكثير".

وكان مسؤولون أميركيون كبار قد قالوا في وقت سابق إنه لا توجد خطط فورية لعقد لقاء مع كيم، فيما أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تعتزم عقد لقاء مع الرئيس الأميركي في الوقت الراهن.

والتقى ترامب كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، من بينها لقاء في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وأبدى ترامب في مناسبات سابقة اهتمامه بلقاء كيم مجددا خلال ولايته الحالية، وطرح احتمال عقد لقاء معه خلال جولة في آسيا العام الماضي، لكن اللقاء لم يُعقد.

وكان ترامب قد أشار إلى أنه سيلتقي بوتين وشي خلال جولته، فيما قلل مسؤولون أميركيون ومحللون من فرص التوصل إلى اتفاق مهم خلال اجتماع ثلاثي محتمل.

وتشمل الملفات المطروحة للنقاش، وفق تصريحات ترامب ومسؤولين آخرين، الحرب الروسية في أوكرانيا، ومنع انتشار الأسلحة، والحرب في إيران.