وقال ترامب، في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض، قبيل توجهه إلى مانيلا، إن الإجراءات المصرية بشأن تنظيم الإخوان تمثل "عملا رائعا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عقب قرار مصر إدراج 35 كيانا من بينها مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وجمعيات إسلامية أوروبية فضلا عن 36 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت، في يناير الماضي، فرعي تنظيم الإخوان في مصر والأردن ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، فيما أدرجت الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وجاءت الإجراءات الأميركية عقب أمر تنفيذي أصدره ترامب في نوفمبر 2025، وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى مراجعة تصنيف فروع التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

مواقف ترامب من التنظيم

وكان ترامب قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن خطورة تنظيم الإخوان "تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط".

وفي مقابلة مع شبكة "سالم نيوز" التلفزيونية الأميركية، سُئل ترامب: "أيهما أكثر خطورة، الشيوعيون أم الإخوان؟".

وأجاب: "أعتقد أن كليهما يشكل خطرا بالغا في الوقت الراهن، لكنني أرى أن الإخوان ربما يكونون أكثر خطورة حاليا، إذ يبدو أنهم يحظون بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ".

وأضاف: "لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة، لكنني أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن".

واعتبر الرئيس الأميركي أن خطر التنظيم "لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس"، مضيفا: "إنهم (الإخوان) يتجهون أولا نحو أوروبا، فهي أقرب".