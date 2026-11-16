وتكثف موسكو هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية، بما في ذلك محطات الكهرباء وخطوط النقل ومحطات التوزيع الفرعية، في وقت تعاني فيه شبكة الطاقة من أضرار كبيرة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وقالت الهيئات في بيان مشترك اطلعت عليه رويترز قبل نشره: "نعبر معا عن قلقنا البالغ إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وهجماتها المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد".

وأضافت: "نرى معا أن هناك ضرورة ملحة لأن توقف روسيا هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها بأمان".

ويتمثل مصدر القلق الرئيسي لهذه الهيئات في أن انقطاع إمدادات الكهرباء المستقرة من الشبكة قد يجعل محطات الطاقة النووية الأوكرانية تواجه صعوبات متزايدة في تبريد الوقود النووي، ما يرفع خطر وقوع انصهار نووي.

وفي حال وقوع مثل هذا الحادث، قد تتسرب مواد مشعة، على غرار ما حدث في كارثة تشيرنوبل عام 1986، التي تعد أسوأ حادث نووي في تاريخ الاستخدام المدني للطاقة النووية.

وأدى الحادث آنذاك إلى انتشار مواد مشعة في أجزاء من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، إضافة إلى مناطق في شمال ووسط أوروبا.

والهيئات التي أطلقت هذا التحذير هي رابطة رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالحماية من الإشعاع، ورابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية، ورابطة رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في دول الشمال.

وتمثل هذه الهيئات مجتمعة 38 دولة، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان.

وقال بير ستراند، رئيس رابطتين من هذه الهيئات، في مقابلة مع رويترز، إن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكا خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى استخدام موسكو، على سبيل المثال، طائرات مسيرة تحمل حمولات أكبر وتتمتع بدقة أعلى في الاستهداف.

وأضاف: "بسبب هذه الأساليب الجديدة التي يتبعها الروس، من الواضح أن خطر وقوع حادث نووي سيبلغ ذروته هذا الشتاء".

وأوضح أن أسوأ السيناريوهات يتمثل في انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية على مستوى البلاد، ما قد يؤثر في وقت واحد على المفاعلات النووية التسعة العاملة في أوكرانيا.

وقال: "تعطل تسعة مفاعلات في الوقت نفسه، مع احتمال حدوث تسرب إشعاعي، سيشكل وضعا خطيرا للغاية".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب هذا السيناريو، وممارسة الضغط على روسيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف أنه في حال عدم نجاح هذه الجهود، يتعين على الدول الأوروبية التنسيق والاستعداد لحالات الطوارئ لمواجهة العواقب المحتملة لأي حادث نووي.

وتضم أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، ثلاث منها قيد التشغيل، وتوفر نحو 80 بالمئة من الكهرباء المستخدمة في البلاد خلال فصل الشتاء.

أما المحطة الرابعة، وهي محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، فتقع تحت السيطرة الروسية بالقرب من خط المواجهة.

ولا تنتج المحطة حاليا الكهرباء، وتعتمد على مصدر طاقة خارجي للحفاظ على تبريد الوقود النووي وتجنب خطر الانصهار.