وكانت منظومات الدفاع الجوي الروسية قد سجلت في وقت سابق ما يمكن اعتباره رقما قياسيا في عدد المسيرات الأوكرانية التي تم اعتراضها وتدميرها.

ففي العشرين من سبتمبر الماضي، تمكن الدفاع الجوي الروسي من تسجيل رقم قياسي في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم اعتراضها، حيث نجحت في اعتراض وتدمير 1951 طائرة مسيرة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تجاوز إجمالي المسيرات الأوكرانية التي دمرت منذ بداية النزاع 290 ألف طائرة، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الإثنين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف.

من ناحية ثانية، قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن منظومات الدفاع الجوي الروسية تعمل بفاعلية كبيرة، لكن لا يمكن لأي منظومة ضمان حماية المنشآت بنسبة 100% في مواجهة هجمات مكثفة بهذا الحجم.

وكان بيسكوف وصف الأضرار التي لحقت بجسر القرم جراء الهجوم الأوكراني بأنها "طفيفة"، وقال إن تقييم الأضرار لا يزال جارياً، فيما تستمر حركة المرور عبر الجسر.