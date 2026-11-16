وتشهد الحروب تحولا جذريا، إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية، من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.

لكن جهات كثيرة، بدءا من النشطاء، ومرورا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووصولا إلى البابا ليو الرابع عشر، حذرت من مخاطر تسليم سلطة الحياة والموت إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.

وأوضح رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوران جيزيل، أن "الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعا ملحا جديدا" في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.

وتفيد تقارير إعلامية بأن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل بالكامل بفعالية قاتلة في حربها على أوكرانيا، بينما يسعى قطاع الدفاع الأوكراني إلى تطوير "أسراب" من المسيّرات ذاتية التشغيل.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن اجتماع مؤتمر الاستعراض الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين "معرّضين للخطر بشكل كبير" إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة.

وستشارك 128 دولة في الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.

لكن، بينما تؤيد العديد من الدول تشديد القواعد، كما هو الحال بالنسبة إلى الإمكانيات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ترددا حيال ذلك.

وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تبنّت 163 دولة قرارا يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد مرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.

وصوّتت 5 دول ضد الخطوة، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية، التي تباهت الأسبوع الماضي بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وامتنعت 9 دول عن التصويت، من بينها إيران والسعودية والصين.

واقترحت واشنطن عملية تستمر 5 سنوات لوضع آلية غير ملزمة، فيما تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع إطار زمني مدته عام واحد.

وفي عام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل عام 2026.

وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل، ما يُطلق عليها "الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها"، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.

ونظرا إلى معارضة القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لبدء المحادثات بشأن القواعد الملزمة.